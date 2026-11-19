Terceiro maior PIB do Rio Grande do Sul, Canoas figura também no pódio do ranking de municípios com maior potencial para investimentos imobiliários. É o que mostra um levantamento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais do RS (Secovi-RS), que avaliou cerca de 7,5 mil dados de 496 municípios gaúchos. Com índice de 0,998002, a cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre perde apenas para Caxias do Sul (0,999992).
Intitulado de Atratividade Imobiliária nos Municípios Gaúchos e elaborado pela área de Inteligência de Mercado do Secovi-RS, o ranking visa identificar condições favoráveis à demanda por imóveis e, consequentemente, para novos investimentos. Foram analisadas 15 variáveis distribuídas em quatro dimensões: econômica, demográfica, socioeducacional e habitacional. Capital gaúcha, Porto Alegre ficou fora da classificação por apresentar escala e indicadores próprios de um polo de elevada atratividade imobiliária.
Para o diretor comercial no RS da Ábaco Urbanizadora, Aldo Pinheiro, o resultado do levantamento reforça o peso de Canoas para a economia do RS. A cidade é a terceira mais populosa do Estado, com 347.657 habitantes, e está localizada ao lado de Porto Alegre e do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Além disso, possui conexões regionais e um polo industrial que engloba desde siderúrgicas, montadoras de veículos, petroquímicas e até refinarias. Para investidores e incorporadoras, a análise das características locais pode ajudar a identificar oportunidades de desenvolvimento residencial em diferentes segmentos.