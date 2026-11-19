O Sindilojas Caxias e a Brigada Militar lançaram, nesta quarta-feira (18), a Operação Comércio Seguro 2026, iniciativa que busca reforçar a segurança em Caxias do Sul durante o período de compras de fim de ano. A ação segue até 30 de novembro e prevê a intensificação do policiamento ostensivo em pontos estratégicos, como as avenidas Júlio de Castilhos e Sinimbu, a região próxima aos Capuchinhos, o bairro Rio Branco, os shoppings Villagio e San Pellegrino, além de outros bairros e corredores comerciais.
O planejamento contempla reforço de viaturas nos períodos diurno e noturno, instalação de Postos Base com policiais militares, rondas da Rocame atuação de equipes do Canil. O ônibus de monitoramento da Guarda Municipal também ficará na Praça Dante Alighieri.
A presidente do Sindilojas Caxias, Márcia Costa, destacou que a segurança do comércio depende da atuação integrada entre entidades e órgãos públicos. “Uma segurança forte se constrói com união. Por isso, a parceria entre as instituições é fundamental para prevenir ocorrências e oferecer mais tranquilidade aos comerciantes e consumidores”, afirmou.
O comandante da Brigada Militar ressaltou que o aumento da circulação de pessoas no comércio durante as festividades exige atenção especial das forças de segurança. Também chamou a atenção para os crimes virtuais, que demandam integração entre as equipes de inteligência e reforçou a importância de acionar o telefone 190 e registrar todas as ocorrências.
O Sindilojas Caxias e a Brigada Militar lançaram, nesta quarta-feira (18), a Operação Comércio Seguro 2026, iniciativa que busca reforçar a segurança em Caxias do Sul durante o período de compras de fim de ano. A ação segue até 30 de novembro e prevê a intensificação do policiamento ostensivo em pontos estratégicos, como as avenidas Júlio de Castilhos e Sinimbu, a região próxima aos Capuchinhos, o bairro Rio Branco, os shoppings Villagio e San Pellegrino, além de outros bairros e corredores comerciais.
O planejamento contempla reforço de viaturas nos períodos diurno e noturno, instalação de Postos Base com policiais militares, rondas da Rocame atuação de equipes do Canil. O ônibus de monitoramento da Guarda Municipal também ficará na Praça Dante Alighieri.
A presidente do Sindilojas Caxias, Márcia Costa, destacou que a segurança do comércio depende da atuação integrada entre entidades e órgãos públicos. “Uma segurança forte se constrói com união. Por isso, a parceria entre as instituições é fundamental para prevenir ocorrências e oferecer mais tranquilidade aos comerciantes e consumidores”, afirmou.
O comandante da Brigada Militar ressaltou que o aumento da circulação de pessoas no comércio durante as festividades exige atenção especial das forças de segurança. Também chamou a atenção para os crimes virtuais, que demandam integração entre as equipes de inteligência e reforçou a importância de acionar o telefone 190 e registrar todas as ocorrências.