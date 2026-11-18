Os atrasos na liberação de caminhões, o reajuste no custo da travessia e a necessidade de um ponto alternativo de atracação durante as cheias do rio Uruguai foram discutidos na segunda-feira (16), na Prefeitura de Itaqui. A reunião tratou de entraves no transporte de cargas entre Itaqui e Alvear, na Argentina.

De janeiro a agosto de 2026, passaram pela aduana da Receita Federal em Itaqui 975 caminhões em operações de exportação e 1.001 em operações de importação. No período, foram movimentadas cerca de 45 mil toneladas de carga. A rota também atende operações comerciais que envolvem Brasil, Argentina e Paraguai. O fluxo de caminhões, junto com veículos leves, movimenta a economia local.

Um dos pontos levantados foi a espera pela fiscalização de cargas que dependem do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O engenheiro responsável pelo atendimento em Itaqui também atua na Alfândega da RFB de Uruguaiana. Segundo relatos apresentados na reunião, a espera pela liberação dos caminhões pode chegar a quatro dias.

A operação das balsas e o preço da travessia, que dura cerca de dez minutos, também entraram na pauta. A balsa brasileira opera regularmente pela manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. A embarcação argentina, cujo serviço tem apresentado interrupções, voltou a operar na semana passada. O valor da travessia já foi reajustado no lado argentino, e há possibilidade de reajuste no lado brasileiro.

Durante as cheias, a elevação do rio impede a atracação na rampa junto ao prédio da aduana. Em cheias anteriores, a balsa usava um ponto alternativo no cais do porto para reduzir o período de interrupção, mas esse acesso não pôde ser utilizado na última cheia. Na reunião, foi discutida a necessidade de uma estrutura alternativa de atracação, de preferência dentro da área aduaneira da Receita Federal.

Transportadoras também relataram preocupação com a segurança das cargas quando a travessia é interrompida e os caminhões ficam retidos no lado argentino. Segundo os relatos, os veículos aguardam à beira do rio, longe da área urbana e sem vigilância, e há cobrança de diárias durante a espera.

Participaram da reunião o prefeito Leonardo Betin, a inspetora-chefe da Receita Federal em Itaqui, Marisa Foletto, o vereador Jeocemar dos Santos (PP), despachantes aduaneiros e representantes da operadora da balsa e dos setores de beneficiamento de arroz e de transporte.