O município de Araricá, no Vale do Sinos, ganhará um novo ambiente para encontros, atividades profissionais e iniciativas comunitárias. No sábado (21), a Sicredi Caminho das Águas inaugurará o Espaço Sicredi Araricá, na Avenida José Antônio de Oliveira Neto, 510, no Centro. A estrutura foi planejada para receber associados, empreendedores, entidades e moradores, oferecendo ambientes que poderão ser utilizados gratuitamente para reuniões, eventos e outras atividades.
Entre os ambientes disponíveis está um auditório climatizado com capacidade para 48 pessoas, equipado com sistema de projeção, adequado para palestras, apresentações e encontros. A estrutura também inclui sala de reuniões para até 8 participantes, com tela disponível, além de um espaço de coworking, ambiente de trabalho compartilhado com acesso à internet. O local terá ainda lounge para convivência, vitrine de exposição e copa de apoio.
Todos os ambientes contam com climatização, e os espaços disponíveis para agendamento possuem acessibilidade. A estrutura foi concebida para atender diferentes necessidades, desde reuniões de pequenos grupos até atividades que reúnam um público maior.
A utilização dos ambientes será gratuita, conforme disponibilidade de agenda e mediante reserva antecipada.