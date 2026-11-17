No próximo sábado (21), a Fenac, em Novo Hamburgo/RS, será palco do One Day, evento que reúne espiritualidade, cultura e comunhão em uma programação voltada a públicos de diferentes idades. Das 10h às 20h, o encontro contará com apresentações musicais, teatro, dança, momentos de adoração, participação de escritores cristãos, projetos sociais e espaços de convivência. A proposta é aproximar igrejas de diferentes cidades e denominações, promovendo a integração e a celebração da fé cristã.
Entre os atrativos do evento está a diversidade de estilos musicais, com apresentações que vão do pagode gospel à música gaúcha, passando pelo rap e pelo louvor e adoração. A programação inclui ainda espaços voltados à reflexão, gastronomia e atividades para crianças.
O palco do One Day receberá artistas e grupos de diferentes vertentes da música cristã. Entre as atrações estão Kza e Na Virtude, com apresentações de pagode gospel, e o Grupo Paralelo, que levará o rap ao evento. A música gaúcha também estará representada pelo Culto Campeiro, Grupo Maranata e Marcelo Gaúcho. Já Paulo Figueiró e banda e Jordan Souza conduzirão momentos de louvor e adoração.
Os ingressos antecipados estão disponíveis no link oneday.fenac.com.br , com valor promocional de R$ 10,00. Estudantes e pessoas acima de 60 anos têm direito à meia-entrada de R$ 5,00. Também há a opção de ingresso solidário por R$ 5,00, mediante a doação de 1 kg de alimento.