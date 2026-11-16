O Gramadozoo recebeu dois exemplares de cervo-do-pantanal, uma fêmea e seu filhote, para integrar as ações de conservação da espécie desenvolvidas pelo parque. Os animais são mãe e filho, ambos nascidos sob cuidados humanos, e chegaram ao parque há dois meses. Após a fase de adaptação, os dois animais estão no recinto de visitação do Gramadozoo, onde também contribuirão para atividades de educação ambiental e sensibilização do público sobre a importância da conservação do cervo-do-pantanal.
Conforme o veterinário Juan Marcell Alves, responsável técnico do Gramadozoo, os animais passaram por um período de adaptação antes de serem apresentados aos visitantes. “O processo é fundamental para reduzir o estresse, permitir a adaptação fisiológica e garantir o bem-estar dos cervos. O manejo considera as necessidades específicas da espécie, com um recinto preparado para oferecer condições adequadas”, afirma Alves.
Segundo o veterinário, a fêmea nasceu em 2022, no Zoológico de Belo Horizonte (MG), enquanto o filhote, atualmente com seis meses, nasceu em abril, no Zoológico de São Paulo. “A transferência ocorreu por meio da articulação com o Grupo de Estudos do Cervo-do-pantanal, dentro das iniciativas de conservação da espécie”, diz.
O Gramadozoo fica no Km 35 da ERS 115 e funciona das 10h às 16h.