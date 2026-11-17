A Prefeitura Municipal do Rio Grande inaugurou, no sábado (14), mais uma quadra de grama sintética. Localizado no bairro Profilurb I, o espaço é a terceira estrutura desse modelo entregue à população e amplia as opções de esporte, lazer e convivência para a comunidade. O projeto foi desenvolvido pelo Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), em parceria com a Secretaria de Município de Esporte e Lazer (Smel).
A obra teve início em maio deste ano e conta com uma área total de 43m por 28m. Entre as estruturas instaladas estão quatro postes de iluminação com placas solares, calçada acessível no entorno e 11 bancos de madeira plástica na área externa.
A empresa responsável por realizar a obra também fez melhorias na quadra de vôlei de praia, localizada ao lado. A prefeita Darlene Pereira também destacou a localização estratégica do espaço, situado entre a EMEF Jayme Gomes Carneiro e a Unidade Básica de Saúde Familiar (UBSF) José Salomão.
A construção foi viabilizada através de recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Lindenmeyer, que esteve presente na cerimônia de inauguração. O investimento foi de R$ 542.868,69.
Para marcar a inauguração, dois times foram convidados a estrear o espaço. Um deles foi o Abençoados, iniciativa de um projeto social do bairro Cohab IV, que levou aproximadamente 22 crianças para a quadra. A programação também contou com a participação do time Santa Rita, do bairro Castelo Branco.
Além da estrutura entregue no Profilurb I, outras três quadras de grama sintética estão em fase de finalização no Município. Elas estão localizadas no Parque São Pedro, no Balneário Cassino e na região do Rincão da Cebola.
No Povo Novo, a construção de mais uma unidade está sendo iniciada. Já as quadras previstas para os bairros Cohab IV e São João estão em fase de licitação. Com a entrega no Profilurb I, Rio Grande passa a contar com três quadras desse modelo já inauguradas: na Avenida Bandeirantes, no bairro Junção, no Parque Marinha e no Profilurb I. A expectativa da Prefeitura é alcançar nove quadras entregues até o meio do próximo ano.