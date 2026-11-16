A 4ª edição do Festival Nacional do Xis, em Santa Maria, fechou o domingo (15) com um sucesso de público e de movimentação econômica no Polo Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e de Lazer do Distrito Criativo Centro-Gare, de acordo com o balanço divulgado pela prefeitura.
Ao longo dos três dias de programação, o evento reuniu 41,5 mil pessoas na Gare — sendo aproximadamente 14,5 mil visitantes somente no domingo — e contabilizou a comercialização de mais de 35 mil lanches.
Aberto na manhã de sexta-feira (13) com o preparo colaborativo do Megaxis — que atingiu 223 kg e dois metros de diâmetro —, o festival reuniu 28 operações gastronômicas e cervejarias artesanais. No encerramento da programação musical, neste domingo, o público acompanhou o show de reggae, pop e surf rock da Banda Onda Sul. Na sequência, a Banda Tela Class subiu ao palco para apresentar um repertório em folk-rock, incluindo releituras de trilhas do cinema e clássicos do rock nacional e internacional.
Na noite deste domingo, a organização realizou a cerimônia oficial de entrega dos troféus aos campeões das três competições gastronômicas do festival: Xis da Galera, Master Xis e Come Xis.
Categoria de engajamento popular que transformou os visitantes em avaliadores, o Xis da Galera teve votação realizada por meio de QR Code disponibilizado nas mesas do evento entre sexta-feira e domingo, permitindo que os visitantes escolhessem qual operação entregou o melhor lanche do festival. Após triagem antifraude, que contabilizou 5.347 votos válidos, o grande campeão eleito pelo público foi o Bravus Lanches, com 1.074 votos.
Disputado no sábado (14), às 18h, o Master Xis, concurso focado em inovação culinária desafiou nove estabelecimentos a criarem receitas inéditas preparadas no formato prensado tradicional de Santa Maria a partir de uma cesta misteriosa com ingredientes oriundos da agricultura familiar local. O resultado final de cada lanche foi apreciado presencialmente pelos jurados. Com 45,8 pontos de 50, a receita campeã foi da operação National Dog, elaborada com linguiça e bacon com figo para equilibrar a intensidade das carnes, queijo colonial gratinado com orégano, alface, tomate e maionese leve de cenoura.
Realizado às 18h do domingo, o Come Xis desafiou os limites dos competidores na primeira prova de resistência cronometrada do festival para ver quem consumia a maior quantidade de lanches. Cada participante iniciou a prova com as mãos sobre a mesa e os olhos voltados para o prato, aguardando a contagem regressiva oficial para começar a comer cinco xis completos no padrão do evento — preparados com pão de 13 centímetros, bife, ovo, milho, ervilha, maionese, ketchup, mostarda e alface.
O grande vencedor da disputa foi o representante da operação Espetiño, Dener Madruga, músico, estudante de bacharelado em Música na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e nascido em Porto Alegre. Ele garantiu o primeiro lugar ao devorar os cinco xis completos em 7 minutos e 18 segundos.