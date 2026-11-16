Sicredi Pioneira oferece 60 novas bolsas de estudo para curso Técnico em Agropecuária

A Sicredi Pioneira abriu, na última segunda-feira (9), as inscrições para o Programa de Bolsas de Estudos 2027. A iniciativa oferece 60 novas bolsas para o primeiro ano do curso Técnico em Agropecuária, com o objetivo de ampliar o acesso à formação profissional de associados e filhos de associados. Os interessados podem se inscrever até 15 de janeiro de 2027, exclusivamente pelo site sicredipioneira.com.br/bolsa-de-estudos
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Nesta edição, o programa prevê duas modalidades de apoio. A Bolsa Mensalidade concede gratuidade de 50% do valor da mensalidade, limitada a R$425,00 por mês, para estudantes vinculados a instituições privadas. Já a Bolsa Social garante gratuidade integral para participantes com inscrição regular no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A iniciativa abrange os 21 municípios da área de atuação da cooperativa e permite que os estudantes escolham entre quatro instituições de ensino: Escola Técnica Bom Pastor, em Nova Petrópolis; Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (EFASERRA), em Caxias do Sul; Uniftec Agro – Centro Universitário, em Caxias do Sul e Instituto Ivoti, em Ivoti.
Além de facilitar o acesso à formação técnica, a proposta busca contribuir para que os conhecimentos adquiridos em sala de aula sejam aplicados nas propriedades rurais.
Podem participar do Programa de Bolsas de Estudos 2027 associados ou filhos de associados da Sicredi Pioneira, desde que a associação à cooperativa tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2026.
Também é necessário estar em dia com as obrigações junto à cooperativa. No caso de filhos de associados, esse requisito deve ser atendido pelo responsável legal. Para concorrer à Bolsa Social, é obrigatório anexar, em campo específico do formulário de inscrição, o comprovante de cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
As inscrições devem ser realizadas até 15 de janeiro de 2027, exclusivamente pelo site www.sicredipioneira.com.br/bolsa-de-estudos. A divulgação dos resultados está prevista para a primeira quinzena de fevereiro de 2027.