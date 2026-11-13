Sapucaia do Sul inaugura CAS TEAcolhe na segunda-feira

A Prefeitura de Sapucaia do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugura, na próxima segunda-feira (16), o Centro de Atendimento em Saúde às Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (CAS TEAcolhe). A cerimônia será realizada às 13h30min, no novo espaço, localizado junto à UBS Centro, na Avenida Justino Camboim, nº 74.

O novo centro integra o Programa Estadual TEAcolhe, que tem como objetivo ampliar o acesso ao atendimento especializado e multidisciplinar às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo um cuidado qualificado, humanizado e integral.

O serviço será referência para usuários da Região 8 de Saúde, abrangendo os municípios de Sapucaia do Sul, Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Barão, Brochier, Capela de Santana, Harmonia, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Triunfo, Tupandi e Tabaí.

A estimativa é de que o centro realize, em média, 150 atendimentos mensais, oferecendo acompanhamento médico, atendimentos terapêuticos individuais e em grupo, além de acompanhamento em saúde por uma equipe multidisciplinar. A proposta é proporcionar um cuidado especializado, considerando as necessidades específicas de cada usuário e promovendo o suporte necessário às famílias.

A estrutura conta com recepção, sala de reuniões e sete salas destinadas aos atendimentos. Entre elas, uma será utilizada para atividades em grupo, outra para acolhimento e cinco para atendimentos multidisciplinares individuais e familiares.

O espaço foi organizado para oferecer condições adequadas às diferentes modalidades de atendimento, buscando garantir conforto, acolhimento e um ambiente adaptado às necessidades dos pacientes e de seus familiares.

A inauguração representa um avanço na ampliação da rede de atenção especializada em saúde, fortalecendo o atendimento às pessoas com TEA e o suporte às famílias de Sapucaia do Sul e dos demais municípios da região.