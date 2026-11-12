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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:56

Lajeado recebe NASA Space Apps Challenge no fim de semana

Hackathon será realizado, nos dias 14 e 15 de novembro, no Tecnovates

Hackathon será realizado, nos dias 14 e 15 de novembro, no Tecnovates

UNIVATES/ Divulgação/ JC
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A Universidade do Vale do Taquari - Univates recebe, neste sábado e domingo, dias 14 e 15 de novembro, a segunda edição consecutiva do NASA Space Apps Challenge. O hackathon será realizado nas dependências do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari - Tecnovates, no campus de Lajeado, e reunirá participantes de diferentes áreas para desenvolver soluções relacionadas ao espaço, à Terra e à sociedade, utilizando dados abertos da NASA e de agências espaciais parceiras.
A Universidade do Vale do Taquari - Univates recebe, neste sábado e domingo, dias 14 e 15 de novembro, a segunda edição consecutiva do NASA Space Apps Challenge. O hackathon será realizado nas dependências do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari - Tecnovates, no campus de Lajeado, e reunirá participantes de diferentes áreas para desenvolver soluções relacionadas ao espaço, à Terra e à sociedade, utilizando dados abertos da NASA e de agências espaciais parceiras.
A participação é gratuita, e as inscrições seguem abertas até o dia do evento. A expectativa é reunir mais de 150 participantes nesta edição de 2026.

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