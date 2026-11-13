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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 00:30

Cachoeira do Sul apresenta projeto de Parque Urbano ao Ministério das Cidades

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Jornal Cidades
Um espaço há décadas ocioso no Alto do Amorim, em frente ao Jóquei Club, poderá ganhar uma nova função. A proposta de implantação de um Parque Urbano no local foi apresentada nesta quarta-feira (11), em Brasília, ao Ministério das Cidades, pela secretária municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação, Paola Braga.
Um espaço há décadas ocioso no Alto do Amorim, em frente ao Jóquei Club, poderá ganhar uma nova função. A proposta de implantação de um Parque Urbano no local foi apresentada nesta quarta-feira (11), em Brasília, ao Ministério das Cidades, pela secretária municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação, Paola Braga.
A ideia é aproveitar uma área da Rua Orlando da Cunha Carlos para criar um ambiente de convivência, lazer e contato com a natureza. Além de valorizar uma área hoje sem utilização, o projeto busca contribuir para a qualidade de vida e para uma ocupação mais sustentável dos espaços urbanos.
Durante o encontro com Adriana Nemer Afonso, coordenadora-geral de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério, também foram discutidas alternativas para viabilizar o investimento, entre elas o Programa Pró-Cidades.
A agenda em Brasília abriu caminho para novas possibilidades de parceria e financiamento, dentro do esforço da Administração Municipal para atrair recursos e tirar do papel projetos importantes para Cachoeira do Sul.

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