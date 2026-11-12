Travessia entre Triunfo e São Jerônimo terá aumento de 3,6962%

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) homologou, na terça-feira (10), o reajuste de 3,6962% nas tarifas da travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo, operada pela Transportadora Inácio Ltda. Os novos valores entram em vigor a partir de 15 de novembro de 2026.
A decisão transforma a revisão tarifária inicialmente prevista em um reajuste baseado na variação de uma cesta de índices econômicos, preservando o valor real das tarifas sem transferir aos usuários custos considerados atípicos do período de recuperação após os eventos extremos de 2024.
Com a atualização, a tarifa para automóveis passa de R$ 14,50 para R$ 15,00. Para as demais categorias, os valores homologados são R$ 134,75 para bi-trem; R$ 105,00 para romeu e julieta; R$ 75,00 para carreta; R$ 60,00 para caminhão trucado com três eixos; R$ 45,00 para caminhão com dois eixos e ônibus; R$ 22,50 para automóvel com reboque; R$ 15,00 para automóvel; R$ 5,00 para carroça; R$ 3,75 para moto e R$ 3,00 para bicicleta.
A delegatária deverá divulgar a nova tabela tarifária nos terminais e em seus canais de atendimento com antecedência mínima de cinco dias da entrada em vigor dos valores.
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