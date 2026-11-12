Ginásio do Campo do Meio é reinaugurado em São Francisco de Paula

O Ginásio do Campo do Meio, em São Francisco de Paula, foi reinaugurado em uma cerimônia que reuniu a comunidade e marcou a entrega do espaço após uma reforma completa. A programação contou com um jogo inaugural entre equipes da Administração Municipal e, na sequência, uma partida com crianças e adolescentes do bairro.
Com investimento total de R$ 375.284,04, a obra foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 250.414,93 do Ministério da Cidadania, recurso destinado através de indicação do deputado federal Osmar Terra, com contrapartida do Município no valor de R$ 125.169,11.
De acordo com o secretário de Esporte e Lazer Leoncio Santos Reis, a entrega da obra impacta diretamente a rotina do bairro. "A conclusão desta reforma devolve à comunidade um espaço seguro e com a infraestrutura adequada para a prática esportiva. É um equipamento público essencial para a integração dos moradores, o desenvolvimento das nossas crianças e a promoção do bem-estar na cidade", afirmou.
A cerimônia de reabertura marcou a retomada das atividades no espaço. A programação contou com um jogo inaugural de futsal disputado entre equipes formadas por servidores da administração municipal. Na sequência, crianças e adolescentes moradores do bairro entraram em quadra para a segunda partida da noite.
Participaram da cerimônia o prefeito Thiago Teixeira, o vice-prefeito Beto Lopes, Daniel Kieling, representando o deputado Osmar Terra, além de secretários municipais e vereadores.