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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 17:30

São José do Norte entrega mais de 13 mil sacos de adubo orgânico a agricultores

Um total de 270 toneladas do material está sendo distribuído a associações e agricultores da área rural do município

Um total de 270 toneladas do material está sendo distribuído a associações e agricultores da área rural do município

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO NORTE/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A Prefeitura de São José do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, realizou ontem (9) a entrega de adubo orgânico nas localidades do Divisa, Gravatá e no Quilombo Vila Nova. A ação integra a Proposta Eleita nº 1 – Manejo e Correção de Solos, conquistada pelo município por meio da Consulta Popular 2025/2026, a partir da votação da população nortense.
A Prefeitura de São José do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, realizou ontem (9) a entrega de adubo orgânico nas localidades do Divisa, Gravatá e no Quilombo Vila Nova. A ação integra a Proposta Eleita nº 1 – Manejo e Correção de Solos, conquistada pelo município por meio da Consulta Popular 2025/2026, a partir da votação da população nortense.
Com o recurso de R$ 192 mil destinado ao município, foram adquiridas 270 toneladas de adubo orgânico, que correspondem a mais de 13 mil sacos. O material está sendo distribuído a associações e agricultores de São José do Norte, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições do solo, fortalecer a produção agrícola e incentivar práticas sustentáveis no campo.

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