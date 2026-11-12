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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 00:30

Cachoeira do Sul é beneficiada R$ 5 milhões em emendas

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Jornal Cidades
Uma agenda institucional realizada em Brasília na terça-feira (10) resultou na garantia de R$ 5 milhões em emendas parlamentares federais para Cachoeira do Sul. Os recursos foram articulados junto ao deputado Heitor Schuch e serão destinados a ações e investimentos prioritários para o município. A distribuição prevista contempla cinco áreas.
Uma agenda institucional realizada em Brasília na terça-feira (10) resultou na garantia de R$ 5 milhões em emendas parlamentares federais para Cachoeira do Sul. Os recursos foram articulados junto ao deputado Heitor Schuch e serão destinados a ações e investimentos prioritários para o município. A distribuição prevista contempla cinco áreas.
Na saúde, será destinado R$ 1 milhão, dos quais R$ 600 mil para ampliar a oferta mensal de exames laboratoriais, e R$ 400 mil para uma ambulância destinada ao SAMU
Outra emenda, de R$ 1 milhão, irá para o desenvolvimento rural, com a aquisição de caminhão betoneira autocarregável para obras e recuperação de pontes, bueiros e estradas rurais.
Também R$ 1 milhão será destinado à educação, com R$ 450 mil para um micro-ônibus para atividades extracurriculares, R$ 200 mil para laboratórios de Ciências nas escolas municipais, e R$ 350 mil para tecnologias assistivas e materiais didáticos adaptados, voltados à criação do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE).
A pavimentação de vias urbanas será destino de R$ 1 milhão, e a implantação, qualificação e manutenção de praças e pracinhas modulares pedagógicas também receberá o mesmo valor.

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