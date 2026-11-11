Prefeitura de Caxias intensifica ação de acolhimento às pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Guarda Municipal da Secretaria da Segurança Pública e da Secretaria da Assistência Social e Cidadania (Smasc), com apoio da Codeca, intensificaram esta semana o trabalho de acolhimento às pessoas em situação de rua.
Nesta segunda-feira (9), de 20 pontos visitados, 17 pessoas foram abordadas. Destas, apenas um jovem de 24 anos, natural de Uruguaiana, soldador de profissão, que chegou há um ano à cidade a procura de emprego, aceitou ser acolhido pela abordagem do Pop Rua.
A intensificação na abordagem foi uma solicitação da comunidade. Normalmente esta ação é feita no inverno para preservar a integridade dessas pessoas ao frio extremo. Com a solicitação da população, o município reforçou a atenção a este público para que aceitem ajuda, acolhimento ou voltem para as suas famílias e cidades natais.
Paralelo a essas abordagens, as rondas preventivas da Guarda Municipal já resultaram na prisão de 116 foragidos da justiça este ano pelas ruas da cidade. Muitos também em situação de rua, em meio aos que realmente necessitam de ajuda assistencial.
Segundo a Smasc, atualmente há 100 vagas disponíveis para acolhimento: na Casa São Francisco são 22 vagas femininas e 18 vagas masculinas e na Casa Bom Samaritano, há 60 vagas masculinas.
A Prefeitura reforça o pedido para não se dar ajuda em sinaleiras ou em pontos onde se concentram às pessoas em situação de rua. Se a comunidade quer ajudar, deve acionar os órgãos competentes para dar a elas o encaminhamento correto, de acordo com a sua situação. Estão à disposição o Alô Caxias, telefone 156 durante a semana e o telefone 153 da Guarda Municipal, que funciona 24h.
O Centro Pop Rua trabalha com uma estimativa de que aproximadamente 500 pessoas vivam em situação de rua em Caxias, com base nos números do Cadastro Único, uma vez que elas recebem Bolsa Família.