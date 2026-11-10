Livro "Memórias de São Francisco de Paula" ganha segunda edição ampliada

Começa no dia 12 de novembro a distribuição gratuita da segunda edição do livro Memórias de São Francisco de Paula, publicação dedicada ao patrimônio cultural do município. Os exemplares poderão ser retirados na Casa Maria Joana Marini Coworking, das 16h às 19h, enquanto houver estoque. A versão digital estará disponível a partir da mesma data, por meio do link na bio do Instagram do projeto Memórias de São Chico @memoriasdesaochico.
Ampliada, a nova edição incorpora dois importantes bens culturais à publicação: o Parador Hampel, hotel pioneiro da Serra Gaúcha, e a Casa Amarela, antiga Intendência e sede da Prefeitura, cujo prédio foi tombado como patrimônio histórico municipal. O imóvel deverá ser restaurado e abrigar o primeiro Centro Histórico e Cultural de São Francisco de Paula.
Lançada originalmente em 2020, a obra registra o patrimônio cultural do município a partir da participação da comunidade e de suas lembranças, compartilhadas em Rodas de Memória. A primeira edição abordou três referências patrimoniais: o antigo Cine Serrano, em Cazuza Ferreira; o Hotel Cavalinho Branco e o Lago São Bernardo; e o centenário Colégio José de Alencar. A publicação reúne ainda textos de jornalistas, arquitetos e historiadores, além de um glossário para quem deseja conhecer mais sobre patrimônio cultural.
A segunda edição também amplia o diálogo com a comunidade escolar. Como parte do projeto de Educação Patrimonial do Memórias, estão previstas entregas de livros e bate-papos com estudantes. A coordenação pedagógica é da historiadora Cláudia Duarte, doutora e mestra em Processos e Manifestações Culturais e coordenadora de ensino do município.
A realização é do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc (PNAB), com apoio da Prefeitura de São Francisco de Paula e patrocínio da Casa Maria Joana Marini Coworking, Pousada do Engenho e Dumondo.