Hospital de Portão inaugura Centro de Acolhimento para pacientes e acompanhantes

A população atendida pelo Hospital de Portão passa a contar com um novo espaço voltado à humanização do atendimento em saúde. O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quinta-feira (5), o Centro de Acolhimento da instituição, estrutura destinada a receber pacientes e acompanhantes que chegam ao hospital para consultas, exames e procedimentos, especialmente aqueles vindos de outros municípios. Para a implantação do espaço, o governo do Estado investiu R$ 1,5 milhão, por meio do Programa Avançar mais na Saúde.
O novo centro foi criado para oferecer um ambiente adequado, confortável e acessível às pessoas que aguardam atendimento. Atualmente, o Hospital de Portão recebe mensalmente mais de 5 mil pacientes de diferentes municípios para especialidades como oftalmologia, urologia, dermatologia e cirurgia vascular.
A direção do hospital nomeou o novo espaço como Centro de Acolhimento Arita Bergmann, como uma homenagem à secretária da Saúde pelos esforços empreendidos para melhorias no hospital e na rede de saúde do município e da região.
Com capacidade para até 250 pessoas, a estrutura substitui a espera em áreas externas por um ambiente preparado para acolher os usuários com mais conforto e segurança.
O serviço de acolhimento aos pacientes começará a funcionar em 9 de novembro. O espaço está localizado na Rua Uruguaiana, 85, em acesso lateral ao hospital. A proposta prevê prioritariamente atendimento no período da manhã e no início da tarde, acompanhando o fluxo assistencial da instituição.
O local conta com ambiente climatizado, sanitários adaptados, espaço infantil, áreas de convivência, Wi-Fi e ponto de café e chá, além de uma copa para aquecimento e consumo de refeições.
Segundo a Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão, responsável pela gestão do hospital, a criação do centro também contribui para liberar áreas internas da instituição e ampliar as condições para a oferta de novos serviços e especialidades médicas no futuro.
Além da função assistencial, o Centro de Acolhimento foi projetado para receber atividades educativas, culturais e comunitárias fora dos horários de atendimento aos pacientes. A estrutura dispõe de auditório equipado para palestras, capacitações, apresentações culturais, oficinas, formaturas e eventos promovidos por escolas, entidades sociais e instituições parceiras.