Prefeitura de Caxias do Sul desiste de construção de policlínica

A prefeitura de Caxias do Sul informou, na quinta-feira (5), que desistiu do projeto da policlínica que seria construída no bairro Sanvitto, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.
Em vez disso, a gestão municipal irá continuar investindo na atenção básica da Saúde. A decisão foi tomada após reunião na tarde da quinta-feira (5) entre o Prefeito Adiló Didomenico, o Vice-Prefeito Edson Néspolo e o Chefe da Casa Civil, João Uez. O secretário da Saúde, Rafael Bueno, foi comunicado da decisão.
Segundo o site da prefeitura, a policlínica previa um investimento na ordem de R$ 30 milhões do PAC Governo Federal com contrapartida do município na ordem de R$ 11 milhões, mais o terreno para a construção do empreendimento no bairro Sanvitto. Além destes valores seriam necessários mais R$ 8 milhões para equipar o local e R$ 60 milhões por ano para manter em funcionamento.
A administração seguirá investindo na saúde, com reformas nas UBSs e a construção da UBS Caminho do Meio, entre os bairros Centenário e Fátima, que já tem projeto pronto, e precisa de R$ 3,4 milhões, e obras das novas UBSs dos bairros Vila Romana, no Desvio Rizzo, Vila Cristina e Caminhos do Imigrante, no bairro Nossa Senhora das Graças, além da futura nova unidade do Vila Ipê, já dado início das obras. No total, só nestas obras de Unidades que estão em andamento o investimento do município ultrapassa os R$ 14 milhões.