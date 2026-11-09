Cachoeira do Sul assina contrato para construção do Residencial Cidadania

A Prefeitura de Cachoeira do Sul realizou a solenidade de assinatura do contrato de repasse para a construção do Residencial Cidadania, empreendimento habitacional que contará com 96 apartamentos na Rua Gregório da Fonseca, no bairro Tibiriçá. O investimento total será de R$ 19.196.736,06, por meio de uma parceria entre o Município, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e a MGM Empresa Construtora Ltda., responsável pela execução da obra.
Em seu pronunciamento, o prefeito Leandro Balardin destacou a importância do empreendimento e afirmou que o município pretende avançar ainda mais na política habitacional, buscando novos espaços e áreas que possibilitem a construção de moradias. O prefeito ressaltou que o déficit habitacional de Cachoeira do Sul é grande e que a administração municipal pretende trabalhar para ampliar as oportunidades de acesso à casa própria.
O Residencial Cidadania será composto por seis blocos de quatro pavimentos, totalizando 96 apartamentos. O projeto prevê ainda 48 vagas para veículos, oito vagas para motocicletas e três espaços de convivência. A estrutura contará também com playground, salão de festas, guarita, depósito de lixeiras, bicicletário, sala do síndico e biblioteca, oferecendo espaços de convivência e serviços de apoio aos futuros moradores.
A escolha do bairro Tibiriçá considerou a infraestrutura e os serviços públicos disponíveis no entorno, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), escola e praça. A região também tem previsão de receber uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo 2. Conforme previsão informada pela Corsan, o local deverá contar com saneamento até 2027. A Rua Gregório da Fonseca também será atendida pelo transporte público.
A seleção das famílias beneficiadas seguirá os critérios estabelecidos pela legislação federal do Minha Casa, Minha Vida – FAR (Faixa Urbano 1. O processo será dividido em duas etapas: elegibilidade, que verifica se a família pode participar da seleção, e hierarquização, que estabelece a ordem de prioridade entre aquelas que atendem aos requisitos.
A solenidade reuniu autoridades municipais, representantes das instituições envolvidas, lideranças e convidados, marcando mais uma etapa importante para a ampliação da política habitacional do município.