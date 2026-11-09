Morador que morava às margens do Mampituba recebe nova casa em Torres

Morador é realocado e construção em área ambiental no Rio Mampituba é demolida

Um homem de 65 anos recebeu uma nova casa disponibilizada pelo Município de Torres (RS), viabilizando a demolição da residência mantida por ele nas margens do Rio Mampituba — área de preservação permanente (APP). A medida ocorreu no dia 19 de outubro e foi informada ao juiz Bruno Brum Ribas, da 9ª Vara Federal de Porto Alegre, nos autos de um processo em fase de cumprimento de sentença.

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação civil pública contra a prefeitura e o morador para determinar a derrubada da edificação, instalada sem licenciamento ambiental.

De acordo com o Relatório de Ocorrência Ambiental, o réu havia construído um casebre de madeira sobre um trapiche. Na época, alegou que a estrutura servia apenas como abrigo para guardar materiais de pesca e limpar peixes.

No entanto, a sentença proferida em junho de 2022 apontou indícios de que o local era utilizado como moradia. Na contestação, o próprio ocupante declarou não possuir outro imóvel para residir e solicitou auxílio caso a demolição fosse confirmada.

Diante da vulnerabilidade social do idoso, a Justiça Federal gaúcha determinou que o Município providenciasse sua realocação antes da derrubada. A decisão também fixou a obrigatoriedade da remoção de entulhos e da elaboração, aprovação e execução de um Projeto de Recuperação de Área Degradada (Prad).

Dois anos após a sentença, o processo entrou na fase final de execução. O Município de Torres incluiu o morador no programa habitacional "A Casa é Sua", do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que previa prazo de 18 meses para entrega do imóvel.

Com a conclusão da nova residência, a realocação foi concretizada, equacionando a questão social da moradia digna. Na mesma data, começaram as iniciativas de caráter ambiental, com a demolição do casebre e a retirada dos resíduos do local. A partir de agora, a administração municipal se dedicará à recuperação da área degradada.

MARQUES DE SOUZA - O trânsito de veículos na Ponte Baixa, entre os municípios de Marques de Souza e Travesseiro, foi liberado pouco antes do meio-dia da quinta-feira (5), após a conclusão dos trabalhos de recuperação do acesso à estrutura. A passagem estava interditada desde o início da noite de quarta-feira (4) em razão da elevação do nível das águas do Rio Forqueta, que acabou deixando a ponte submersa. Com a redução do nível do rio, equipes das secretarias municipais de Obras iniciaram os serviços de recuperação do acesso, buscando restabelecer as condições necessárias para a circulação de veículos.