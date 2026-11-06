Agenda de eventos do RS: feiras literárias e de inovação

A programação da semana entre os dias 9 e 15 de novembro no interior do Rio Grande do Sul traz feiras literárias, festivais de dança, eventos esportivos e exposições de tecnologia e inovação. As atrações também incluem eventos de qualificação profissional, fomento econômico e valorização da cultura local.

Santa Cruz do Sul | 36ª Feira do Livro

A 36ª Feira do Livro e 2ª Festa Literária Internacional de Santa Cruz do Sul (foto) apresenta mais de 100 atrações até o feriado de 15 de novembro. A programação inclui leituras, apresentações artísticas, contação de histórias, sessão de autógrafos, entre outras atividades gratuitas. O evento, organizado pela prefeitura municipal em parceria com o Sesc, também reúne dezenas de bancas de livrarias e editoras na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. A programação completa pode ser acessada nas redes sociais da feira.

Novo Hamburgo | Feira de Reparação Automotiva 2026

A 7ª Feira de Reparação Automotiva (Reparasul 2026) reúne fabricantes, distribuidores e profissionais do setor de autopeças, repintura e equipamentos na Fenac de Novo Hamburgo (Av. Nações Unidas, 3825). Entre os dias 11 e 14 de novembro, o evento promove rodadas de negócios e capacitação técnica de profissionais oriundos de todo o Estado. A programação completa pode ser acessada no site www.reparasul.com.br.

Lajeado | Expovale Construmóbil

O Vale do Taquari recebe, a partir da quinta-feira (14), um dos maiores eventos multissetoriais do Rio Grande do Sul – a Expovale Construmóbil 2026. O evento reúne mais de 400 expositores em duas feiras no Parque do Imigrante, em Lajeado: a 24ª Feira Industrial, Comercial e de Serviços do Vale do Taquari (Expovale) e a 12ª Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração (Construmóbil). As atividades acontecem entre de 12 a 15 de novembro e 18 a 22 de novembro, incluindo apresentações musicais, gastronomia e parque de diversões. Os ingressos custam R$ 14,00 e podem ser adquiridos no site www.expovale.org.br.

Pelotas | 4ª Maratona Sesc de Pelotas

O Sesc organiza nesta quarta-feira (11) a quarta edição da Maratona de Pelotas. O evento esportivo tem várias provas: caminhada de 2,7 quilômetros; provas infantis de um e dois quilômetros; e percursos adultos de caminhada e corrida de três, cinco, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada acontece às 6h30min da manhã.

Passo Fundo | Festival de Dança

A prefeitura de Passo Fundo, na Região Norte, promove diversas apresentações ao ar livre de dança no próximo domingo (9), a partir das 14h30min, no Parque da Gare. Os grupos da cidade celebram diversos estilos e ritmos. O evento é gratuito e foi financiado pelo Prêmio Funcultura da Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

Uruguaiana | Fronteira Summit 2026

A Prefeitura de Uruguaiana, o Ecossistema de Inovação de Uruguaiana (InovaMun), o Sebrae e a Associação de Empreendedorismo e Inovação da Fronteira (Aseif) realizam o Fronteira Summit 2026 nos dias 12 e 13 de novembro. O evento será no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa e terá programação gratuita. Durante os dois dias, o público poderá acompanhar palestras, painéis de debate, apresentações de startups e projetos estudantis, desafios de pitch e atrações culturais ligadas ao empreendedorismo e inovação tecnológica.

Caxias do Sul | NEXUS CIC Caxias