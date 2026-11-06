São José do Norte lança assistente virtual para atendimento pelo WhatsApp

A Prefeitura de São José do Norte passou a contar com uma nova ferramenta para facilitar o acesso da população aos serviços municipais. Trata-se da "NortensIA", assistente virtual de atendimento disponibilizada através do WhatsApp, que permite aos contribuintes consultar informações, emitir documentos e encaminhar solicitações à administração municipal a qualquer hora do dia.
O atendimento é realizado pelo número (53) 99993-7594, com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para utilizar o serviço, não é necessário realizar cadastro prévio: basta iniciar uma conversa pelo aplicativo e informar o CPF ou CNPJ. A ferramenta está disponível tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.
No primeiro menu, os usuários encontram acesso direto aos serviços mais procurados da Secretaria da Fazenda, entre eles emissão de guias, consulta de débitos e solicitação de algumas certidões. Também é possível obter orientações sobre tributos municipais, como IPTU, taxa de coleta de lixo, parcelamentos e outras obrigações tributárias.
Já o segundo menu direciona o contribuinte à Carta de Serviços, disponível no site da Prefeitura. Por meio da pesquisa, é possível localizar o serviço desejado e encaminhar solicitações pelo Protocolo Online, sem a necessidade de deslocamento até a Secretaria da Fazenda para o atendimento presencial.
Os protocolos abertos pela ferramenta seguem os mesmos prazos dos atendimentos presenciais, com prazo de até 15 dias a partir da data de abertura para sua conclusão.
A "NortensIA" está em fase de implementação e aperfeiçoamento. Por isso, nesse momento, atende apenas serviços relacionados à Secretaria Municipal da Fazenda e podem ocorrer eventuais erros ou inconsistências durante a utilização. Caso identifiquem algum problema, os contribuintes devem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), pelo telefone 0800 090 1073, ramal 265, informando a situação para que possa ser verificada.
Com a disponibilização do atendimento virtual, a Prefeitura amplia os canais de acesso aos serviços municipais, oferecendo mais praticidade e agilidade aos contribuintes, que passam a contar com uma alternativa digital para resolver demandas sem depender dos horários de funcionamento dos setores administrativos.