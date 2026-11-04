Recanto das Cascatas terá entrega de caixas d’água a moradores em Caxias do Sul 

O loteamento Recanto das Cascatas, em Caxias do Sul, próximo a Ana Rech, recebe no sábado (7) mais uma ação do programa municipal Aqui em Casa Tem Água. A iniciativa ocorre um ano depois de a comunidade receber um ramal da rede de água do município, em novembro de 2025.
A entrega de caixas d’água de mil litros e kits completos de instalação ocorrerá a partir das 9h, na Estrada Municipal João Uliana, 56. A ação é destinada aos moradores já cadastrados. Quem ainda não fez o cadastro pode procurar o Setor de Relações Comunitárias da autarquia pelo telefone (54) 3220-8600, ramal 1343.
O Recanto das Cascatas foi o primeiro loteamento beneficiado com a Tarifa Subsocial, destinada a pessoas de baixa renda que residem em áreas reconhecidas como objeto de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S). Os moradores desses locais pagam uma tarifa mensal de R$ 20, desde que o consumo não ultrapasse 20 metros cúbicos. Essa modalidade viabilizou a inauguração da extensão da rede de água, em 29 de novembro do ano passado.
A partir de agora, eventuais interrupções no abastecimento, provocadas por manutenções ou rompimentos na rede, deixarão de significar falta de água para quem aderir ao programa. Com subsídio de 75% oferecido pelo Samae, a caixa d’água de 1.000 litros custa R$ 170,41. O valor pode ser parcelado em até 60 vezes, com prestações a partir de R$ 3,28 por mês, lançadas diretamente na conta de água.
Fabricadas em polietileno, as caixas acompanham tampa e kit de instalação, composto por tubos, conexões, acessórios e manual de montagem. No ato da retirada, o usuário assume o compromisso de instalar o equipamento em até seis meses. Caso o prazo não seja cumprido, será necessário ressarcir o valor integral da caixa e do kit, sem o subsídio concedido pelo Samae.
O Samae já distribuiu mais de 3 mil unidades. Em novembro e dezembro, serão realizadas seis etapas, em bairros cujos cadastros já estão em andamento. O programa terá continuidade no próximo ano.
Presidentes de bairros interessados em receber caixas d’água para distribuição em suas comunidades a partir de janeiro de 2027 devem procurar o Setor de Relações Comunitárias e entrar em contato com Teresângela Aguiar Borelli para realizar os cadastros.