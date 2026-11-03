Imbé passa a ter CEPs por logradouro

Os Correios estão implantando a codificação postal por logradouro em Imbé. Agora, cada avenida, rua, praça e travessa do município conta com um Código de Endereçamento Postal (CEP) específico. A iniciativa faz parte do trabalho técnico realizado constantemente pelos Correios para qualificar a distribuição. Neste ano, outras cidades do Litoral Norte gaúcho também já passaram pela mudança, como Capão da Canoa, Tramandaí, Osório e Torres.
Em Imbé, os novos CEPs entraram em vigor na última sexta-feira (30). Com a nova codificação, 463 logradouros, distribuídos em 25 bairros, receberam 731 CEPs. O número único deixa de ser usado e agora os endereços terão códigos na faixa de 94650-001 a 94659-999.
Além de facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços em Imbé, o sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.
Para saber qual o seu novo CEP, os moradores podem realizar consulta na internet, acessando o Busca CEP ou o site dos Correios. Ainda é possível fazer a pesquisa por meio da Central de Atendimento dos Correios (CAC), pelos telefones 4003-8210 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800 881 8210 para as demais localidades.
Os moradores de Imbé devem divulgar o CEP atualizado de seu endereço aos seus correspondentes (pessoas e empresas que lhes enviam cartas e encomendas), para que os Correios possam realizar a distribuição com mais agilidade e eficiência, diminuindo as dificuldades de entrega e eventuais devoluções por endereçamento inadequado, incompleto ou incorreto. Só serão atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios. O CEP geral que atendia o município permanecerá ativo por seis meses.
Além do CEP, são elementos básicos componentes do endereço: o nome do destinatário; tipo do logradouro (rua, avenida, praça, etc.); nome do logradouro; número do lote; complemento (se houver); nome do bairro; nome do município; e sigla do estado.