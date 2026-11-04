Projeto analisará ambiente marinho com boias oceânicas em Rio Grande

Duas boias de monitoramento oceânico chegaram a Rio Grande, no Sul do RS, para apoiar estudos sobre o ambiente marinho da região. Fabricados pela empresa portuguesa blueOASIS, os equipamentos integram uma campanha de medições ligada ao Aura Sul Wind, projeto de demonstração de energia eólica flutuante em alto-mar liderado pela JB Energy, companhia japonesa sediada no Oceantec, parque científico e tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Uma terceira unidade deve chegar nos próximos meses, e a instalação no mar está prevista para o início de 2027.
A cooperação prevê três sistemas Hydrotwin HT-Spotter, posicionados a cerca de 35, 50 e 65 quilômetros da costa. A distribuição permitirá comparar as condições ao longo do trajeto. Além de registrar ondas, as boias contam com sensores acústicos que captam sons subaquáticos. Com apoio de inteligência artificial, a análise poderá identificar sinais associados a mamíferos marinhos e a atividades humanas, ajudando a caracterizar o ambiente antes da instalação da estrutura de geração de energia.
Os dados oceanográficos, após controle de qualidade, devem ser integrados ao Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SiMCosta), com participação da FURG, e ficar disponíveis a pesquisadores e instituições públicas. Os registros acústicos terão procedimentos específicos de tratamento e acesso. As informações também subsidiarão os estudos ambientais da etapa de Licença Prévia, cujo plano de trabalho foi protocolado no Ibama no início de novembro, segundo a JB Energy.
A preparação envolveu uma reunião setembro na Portos-RS, com a professora Ella Pereira, do SiMCosta/Furg, o diretor de Meio Ambiente do porto, Henrique Ilha, a professora Adriane Petry, da Ufrgs, e representantes da Marinha, para definir pontos de instalação, sistemas de fixação ao fundo e condições de segurança. A parceria foi formalizada em 26 de outubro, em São Paulo, pelos CEOs da blueOASIS, Guilherme Beleza Vaz, e da JB Energy, Rodolfo Gonçalves.
Os próximos passos incluem a chegada da terceira boia, a conclusão dos procedimentos e a organização da operação. A data de instalação dependerá das autorizações, dos meios de apoio e das condições meteorológicas e do mar.