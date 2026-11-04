Hospital Geral de Caxias do Sul realiza simulado de incêndio

Com o objetivo de manter atualizado o treinamento de prevenção de acidentes e com foco na preservação de vidas, o Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul realiza, nesta quarta-feira (4), um simulado de incêndio e evacuação de ambientes. A atividade tem início às 13h30min, com previsão de término às 17h30min. A iniciativa é organizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Universidade de Caxias do Sul e ocorre em parceria com o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Durante o simulado, a BR-116, no sentido Centro–Ana Rech, passará por um bloqueio temporário. O atendimento do HG ocorrerá normalmente. A coordenadora do SESMT, Danieli Madruga de Souza, destaca que o simulado é fundamental para que os funcionários estejam preparados em caso de necessidade. “Em um ambiente hospitalar, essa preparação exige atenção especial, considerando a presença de pacientes com diferentes graus de dependência e necessidades assistenciais. O exercício permite avaliar os procedimentos estabelecidos, identificar oportunidades de melhoria e fortalecer a integração entre as equipes”, reforça.
O Hospital Geral conta com mais de 400 profissionais capacitados para prevenir riscos aos pacientes, aos seus acompanhantes e aos próprios colaboradores. Os brigadistas, além de serem treinados para agir em situações de risco, auxiliam na evacuação de pessoas dos ambientes afetados. Sua preparação permite identificar riscos no ambiente de trabalho e fiscalizar o estado de conservação dos equipamentos de segurança. O sistema de combate a incêndios do Hospital Geral conta com extintores, pontos de hidrantes, placas de iluminação e sinalização nos corredores, além de alarmes sonoros e visuais e saídas de emergência. O Hospital possui Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) vigente.