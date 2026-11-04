Projeto urbanístico de Xangri-lá será case em Barcelona

O Mapa de Consulta Urbana de Xangri-Lá, plataforma digital da Prefeitura que facilita o acesso à legislação urbanística do município, será apresentado na Smart City Expo World Congress, em Barcelona, na Espanha. A apresentação acontece nesta quarta-feira (4), às 13h15min no horário de Brasília, no palco Innovation Playground.
A sessão, intitulada “Urban Innovation and Technology — made in LatAm”, é organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Cities Lab. O encontro reúne especialistas em tecnologia e lideranças municipais da América Latina para discutir como as ferramentas digitais de planejamento e licenciamento estão se consolidando como instrumentos de interesse público.
A experiência de Xangri-Lá será apresentada por Flávia Tissot, diretora da OSPA Place, empresa parceira da Prefeitura no desenvolvimento da plataforma.
Realizado em Barcelona desde 2011, o Smart City Expo World Congress é reconhecido como um dos principais eventos mundiais dedicados à inovação urbana. A edição de 2026 ocorre de 3 a 5 de novembro e, segundo a organização, deve reunir mais de 27 mil participantes de mais de 135 países, além de 1.100 expositores, 600 palestrantes e representantes públicos de mais de 850 cidades.
Lançada em maio de 2025 pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, a plataforma reúne, em um mapa interativo, informações que antes estavam distribuídas em leis, mapas e anexos do Plano Diretor.
Ao selecionar um terreno, o usuário pode consultar informações como zoneamento, usos permitidos, potencial construtivo, recuos e altura máxima das edificações, sem precisar se deslocar até a Prefeitura ou entrar em contato por telefone. O serviço é gratuito e pode ser acessado a qualquer hora do dia.
A ferramenta também oferece uma simulação volumétrica em 3D, que permite visualizar o que pode ser construído em cada lote, inclusive em áreas com projetos especiais previstos no Plano Diretor. Além disso, é possível gerar um relatório em PDF para anexar aos processos de aprovação de projetos.
Até 19 de outubro de 2026, a plataforma contabilizava mais de 37 mil estudos de lote, 9,3 mil acessos e mil usuários únicos. Em maio de 2026, o Cidades destacou Xangri-Lá como o único município do Rio Grande do Sul a oferecer consulta urbanística on-line. A plataforma também foi finalista em uma seleção nacional e no Prêmio Nacional Cidades Tecnológicas, em 2025.