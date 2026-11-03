Univates e Sesc promovem segunda edição do 24 Horas pela Saúde

A Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio do curso de Educação Física, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), realizará a segunda edição do “24 Horas pela Saúde”. A iniciativa convida a comunidade a participar de uma atividade coletiva de caminhada e corrida, com o desafio de manter ao menos uma pessoa na pista a cada minuto, durante 24 horas ininterruptas. O evento inicia às 18h de 13 de novembro e segue até as 18h de sábado, 14 de novembro, na pista atlética do Estádio Olímpico da Univates.
O 24 Horas pela Saúde é gratuito, do qual podem participar pessoas de todas as idades. Os participantes deverão informar a distância percorrida, e, ao final do evento, a quilometragem total será contabilizada. Na primeira edição, em 2024, o evento contou com 850 participantes que percorreram, juntos, mais de 3,5 mil quilômetros, somando 460 horas de atividade física.
O Laboratório Univates estará presente no evento na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Durante toda a programação, os participantes também terão acesso à estrutura da Universidade, incluindo banheiros e vestiários com chuveiros. O evento tem patrocínio de Sicredi. Em caso de chuva, a programação será realizada nos dias 20 e 21 de novembro.