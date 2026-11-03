Gramado recebe mutirão de limpeza na Cascata do Narciso

No próximo sábado (7), a partir das 8h, a Cascata do Narciso, em Gramado, será novamente cenário de uma mobilização em defesa do meio ambiente. O 3º Gramado Natural – Encontro de Artistas de Pintura ao Ar Livre, em parceria com o Movimento Gramado Viva, promove um mutirão de limpeza comunitária e convida moradores, artistas, voluntários e todos aqueles que se preocupam com a preservação dos espaços naturais do município a participarem da iniciativa. O ponto de encontro será na própria Cascata do Narciso, às 8h.

A ação dá continuidade à mobilização realizada em 2025, quando o Gramado Natural e o Movimento Gramado Viva reuniram voluntários para uma jornada de limpeza no mesmo local. Na ocasião, foram retirados cerca de 500 quilos de resíduos descartados irregularmente na natureza, com apoio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Obras. O resultado evidenciou tanto a importância do trabalho coletivo quanto a necessidade de conscientização sobre o descarte adequado de resíduos e a responsabilidade compartilhada pela conservação dos espaços públicos.

A Cascata do Narciso, reconhecida como um dos primeiros pontos turísticos de Gramado, integra o patrimônio natural e paisagístico do município. Sua preservação representa não apenas um compromisso ambiental, mas também uma forma de valorizar a história, a identidade e as paisagens que fazem parte da memória da comunidade. Para os organizadores, a proposta do mutirão vai além da retirada de resíduos: busca estimular uma relação mais consciente e responsável entre a população e o território em que vive.

A atividade integra o eixo formativo da terceira edição do Gramado Natural, projeto cultural que utiliza a pintura ao ar livre como instrumento de valorização da paisagem, da identidade local e do patrimônio natural e cultural de Gramado. Ao longo de suas edições, o projeto vem desenvolvendo ações artísticas, educativas, culturais e socioambientais, aproximando artistas e comunidade e incentivando novas formas de observar, conhecer e preservar o território.

Parceiro da iniciativa, o Movimento Gramado Viva é uma organização sem fins lucrativos com uma trajetória de atuação em questões socioambientais e na defesa do meio ambiente de Gramado. A parceria reforça a importância da união entre cultura, sociedade civil e iniciativas ambientalistas na construção de uma cidade mais sustentável.

A organização convida a população a reservar a manhã do dia 7 de novembro para participar da ação. A presença de cada voluntário representa uma contribuição concreta para a conservação da Cascata do Narciso e também um gesto de cuidado com o patrimônio natural que pertence a toda a comunidade.