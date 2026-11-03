Duplicação da ERS-030 tem início em Osório, com aporte de R$ 12,3 milhões

O vice-governador Gabriel Souza assinou a ordem de início das obras de duplicação da ERS-030, no Bairro Laranjeiras, em Osório, no Litoral Norte, na quinta-feira (29). O investimento será de R$ 12,3 milhões, sendo cerca de R$ 10 milhões do governo do Estado e o restante de contrapartida da prefeitura. A obra foi viabilizada por meio de convênio firmado entre o governo do Estado e o município, a partir de articulação conduzida pelo vice-governador, e terá fiscalização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).
A duplicação contemplará 1,5 quilômetro da rodovia até a Escola Municipal de Ensino Fundamental 16 de Dezembro. O projeto prevê alargamento da pista, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, implantação de ciclovia, iluminação pública, canteiro central com paisagismo, passeios públicos, equipamentos urbanos e sinalização viária. A intervenção dará continuidade ao trecho de aproximadamente dois quilômetros já duplicado pelo município, formando um corredor de cerca de 3,5 quilômetros de extensão.
Gabriel ressaltou que a duplicação integra um conjunto de investimentos do governo do Estado na infraestrutura viária do Litoral Norte, a exemplo das melhorias realizadas nos acessos a Tramandaí e Capão da Canoa. Segundo o vice-governador, a continuidade da duplicação da ERS-030 poderá ampliar os benefícios para os bairros Laranjeiras e Entroncamento, qualificando a circulação de veículos, a segurança viária e a valorização da região.
“É uma obra fundamental para Osório, que vai melhorar a mobilidade urbana, dar mais segurança aos pedestres e motoristas e criar melhores condições para atrair investimentos. Estamos falando de uma região que cresce, que tem uma atividade econômica importante e que merece uma infraestrutura à altura do seu desenvolvimento. Fico muito feliz de encerrar este ciclo no governo contribuindo com mais essa conquista para o município”, destacou Gabriel.
O prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, destacou a importância da parceria com o governo do Estado para viabilizar o investimento. “Essa obra não representa apenas uma melhoria logística, mas também melhores condições para os empreendedores e para as atividades econômicas do município. Se não fosse a intervenção do vice-governador Gabriel Souza e sua sensibilidade em compreender a importância desse projeto, não estaríamos celebrando este momento.”, afirmou Bolzan.