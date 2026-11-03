Melhorias em poço beneficiarão 1,5 mil moradias em Mostardas

A Corsan realizou melhorias em um poço de captação de água localizado na Rua Feliciano de Moura, em Mostardas, na semana passada, para aumentar a quantidade de água produzida e reduzir o consumo de energia elétrica dos equipamentos. O serviço beneficia cerca de 1,5 mil moradias atendidas pelo sistema de abastecimento do município e recebeu investimento aproximado de R$ 10 mil.
O trabalho consistiu na substituição de barras que fazem parte da estrutura interna do poço tubular profundo, utilizado para captar água do subsolo. Antes da execução, a Corsan realizou um estudo técnico, com acompanhamento de um geólogo e filmagem do interior do poço, para avaliar as condições dos equipamentos e identificar as melhorias necessárias.
A avaliação também considerou a presença natural de ferro na água captada. Com a substituição dos componentes, a Companhia busca ampliar a capacidade de captação de água e melhorar o funcionamento dos equipamentos, contribuindo para a eficiência e a regularidade do abastecimento.
Segundo a supervisora de operações da Corsan, Renata Valim, a melhoria faz parte dos investimentos para tornar o sistema mais eficiente. “Com a substituição das barras, buscamos ampliar a capacidade de produção e otimizar o consumo de energia, qualificando o desempenho do sistema de abastecimento”, destaca.