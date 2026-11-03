Câmara de Uruguaiana cria Conselho de Usuários dos Serviços Públicos 

A Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou, na quinta-feira (29), o Projeto de Resolução nº 4/2026, que institui o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos do Poder Legislativo. A proposta, de autoria da Mesa Diretora, busca ampliar a participação da sociedade na avaliação e no aperfeiçoamento dos serviços oferecidos pela instituição.
A medida atende às diretrizes da Lei Federal nº 13.460/2017, que estabelece normas para a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos.
O Conselho terá caráter consultivo e será formado por representantes da sociedade civil, com a finalidade de acompanhar a qualidade dos serviços prestados pela Câmara, avaliar seu desempenho e apresentar sugestões de melhoria. A atuação ocorrerá em cooperação com a Ouvidoria do Legislativo.
Entre as atribuições estão a colaboração na elaboração e atualização da Carta de Serviços ao Usuário, a análise de indicadores e manifestações registradas na Ouvidoria, além da apresentação de propostas para aprimorar os canais de atendimento, a acessibilidade, os serviços digitais e os instrumentos de transparência.
O Conselho será composto por cinco representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, selecionados por meio de edital público. O processo deverá prever mecanismos para incentivar a participação e assegurar a representatividade de diferentes segmentos da sociedade, considerando critérios de gênero, faixa etária, raça e distribuição geográfica no município. A participação será voluntária, sem remuneração, com mandato de dois anos e possibilidade de uma recondução.
O Conselho deverá realizar reuniões ordinárias a cada quatro meses e elaborar um relatório anual com a avaliação dos serviços públicos legislativos e sugestões de aprimoramento. O documento será encaminhado à Presidência da Câmara e disponibilizado no portal institucional.