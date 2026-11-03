Vera Cruz inicia implantação de Bosque Pedagógico em EMEF

Uma área antes pouco utilizada e de difícil acesso nos fundos da EMEF Jacob Blész, em Linha Henrique D’Ávila, Vera Cruz, está sendo completamente transformada em um laboratório vivo de aprendizagem e preservação ambiental. O projeto de criação do bosque pedagógico da escola teve sua primeira etapa iniciada com o plantio de 186 mudas de 21 espécies nativas e frutíferas, combinando esforços do poder público local e de parceiros comunitários.
A proposta do bosque nasceu da diretora da escola, Cristiane de Lima, e da professora Lenita Tais Genz Leopold, visando expandir as ações ambientais que a escola já realiza, como horta e jardinagem. A intenção é proporcionar aos estudantes do 6º ao 9º ano, que participam das atividades de contraturno escolar, um ambiente prático para o desenvolvimento do protagonismo rural e o aprendizado sobre conservação ecológica.
As mudas de árvores nativas foram doadas pelo programa Verde é Vida, da Afubra, e produzidas no Viveiro Agroflorestal a partir da Bolsa de Sementes. A seleção contempla espécies como açoita-cavalo, angico-vermelho, araçá-amarelo, araçá-vermelho, caroba, cedro, cereja, chal-chal, cocão, dedaleiro, grandiúva, guabiju, guamirim, ingá-feijão, ingá-macaco, jabuticaba, maria-preta, murta, pitanga, tarumã-de-espinho e tarumã.
Com o solo preparado pelas equipes municipais e o plantio iniciado, as próximas fases envolvem o acompanhamento do desenvolvimento das plantas, a manutenção contínua da área pelo município e pela escola, e a estruturação de recantos pedagógicos para que o bosque se torne referência de visitação escolar no município.
A secretária de Educação, Micheli Rech, enfatizou o papel da gestão municipal em transformar áreas escolares em ferramentas pedagógicas: "Esse projeto reflete o empenho da administração pública em oferecer condições para que a escola extrapole a sala de aula. A atuação das secretarias de Obras e Agricultura foi fundamental para preparar o terreno e permitir que a equipe diretiva, os professores e os alunos pudessem colocar essa ideia em prática. Agradecemos à Afubra e a todos os envolvidos por somarem forças com o município na construção deste espaço de estudo e convivência," ressaltou a secretária.
Para viabilizar a implementação do espaço, a Prefeitura de Vera Cruz atuou de forma intersetorial. As Secretarias Municipais de Obras e de Agricultura realizaram a limpeza completa do terreno, além de promover o nivelamento da área. A iniciativa conta ainda com o suporte do setor de Meio Ambiente da prefeitura, garantindo o alinhamento do espaço às metas municipais de sustentabilidade, e com a orientação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.