Feliz ganha a primeira Casa do Artesão da história do município

O Parque Municipal de Feliz passa a abrigar a primeira Casa do Artesão da história do município. Com 40 m², o espaço nasce para dar endereço fixo a uma atividade que sempre existiu na cidade, mas nunca teve lugar próprio. “É daquelas conquistas que parecem simples na aparência e são enormes no significado: depois de tanto tempo, o artesanato felizense finalmente tem uma casa para chamar de sua”, destaca o prefeito, Junior Freiberger.
Até agora, quem produz artesanato na cidade não tinha onde mostrar nem vender o trabalho de forma permanente. A comercialização dependia de feiras sazonais, de datas comemorativas e de estruturas improvisadas, montadas e desmontadas a cada evento. Havia talento, havia produção, havia dedicação, mas faltava apenas um lugar para tudo isso existir o ano inteiro.
O Secretário de Turismo e Cultura, Cleber Schütz, explica que o novo espaço ocupa uma das áreas mais movimentadas do parque, entre a Casa das Cucas e o Bar do Parque. “A escolha não foi aleatória: é o trecho de maior circulação nos fins de semana, o que coloca a produção local no mesmo percurso de quem já vai ao parque para momentos de lazer”, destaca o secretário. Com isso, o patrimônio cultural disperso se transforma em atração turística organizada, com capacidade de gerar renda e de manter vivo o trabalho dos artesãos. Cada peça que for comercializada, carrega uma história, um ofício e o nome de quem a fez.
A Casa do Artesão integra o pacote de melhorias executado no Parque Municipal, que também entregou um novo playground e dois conjuntos de banheiros, com investimento total de R$ 1.024.186,82, viabilizado por emenda parlamentar do Deputado Federal Luiz Carlos Busato. O conjunto faz parte de um projeto mais amplo de revitalização do parque, com investimento superior a R$ 10 milhões, oriundos da Defesa Civil, de emendas parlamentares e de recursos próprios da Prefeitura.
“A Casa do Artesão é uma conquista histórica para Feliz. Primeiro porque é a primeira da cidade, e segundo porque garante estrutura permanente a quem produz o artesanato que representa a nossa cultura”, destaca a artesã Rosane Zimmermann.