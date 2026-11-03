Agenda de eventos do RS: festivais de vinho e música nativista

De festivais de vinho e de música nativista a uma corrida de rua e o primeiro festival teatral do Sesc Pelotas, a semana de 3 a 8 de novembro reúne atrações em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A programação valoriza a produção local, as tradições gaúchas e a cultura. Confira seis opções para colocar no roteiro.

Pelotas | 1ª Mostra Sesc Pelotas de Teatro



Entre esta terça-feira (3) e o domingo (8), o palco do Theatro Sete de Abril será tomado por diferentes histórias, personagens e estilos teatrais recebendo a 1ª Mostra Sesc de Teatro. Com nove sessões, incluindo espetáculos gratuitos e montagens voltadas para o público infantil, a iniciativa tem como propósito valorizar a arte e disseminar a cultura para a sociedade de forma democrática e acessível. Os ingressos para os espetáculos estão com venda aberta e custam a partir de R$15,00, e podem ser adquiridos tanto pelo e-commerce do Sesc RS quanto na bilheteria do Theatro, que estará aberta das 9h às 20h nos dias da Mostra. A programação completa pode ser conferida no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais.

Garibaldi | 23ª edição do Garibaldi Vintage

No dia 6 de novembro, a partir das 17h, a Rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico, recebe a 23ª edição do Garibaldi Vintage. O evento celebra o charme das décadas de 1920 a 1960, com casarões históricos como cenário, carros antigos pelas ruas e público convidado a usar trajes de época. A programação inclui música, dança e outras atrações. A realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Informações pelo telefone (54) 3462-8235 ou no perfil @turismogaribaldi.

Flores da Cunha | 3º Festival Melhores Vinhos

De 6 a 8 de novembro, o Parque da Vindima Eloy Kunz recebe o 3º Festival Melhores Vinhos, que neste ano ganha um dia a mais de programação. O público poderá conhecer e adquirir vinhos, espumantes e sucos das vinícolas participantes, além de aproveitar opções de gastronomia. O festival funciona na sexta-feira, das 18h às 22h; no sábado, das 14h às 22h; e no domingo, das 10h às 18h. A entrada é gratuita, e a promoção é da Prefeitura.

Dom Pedrito | 41º Ponche Verde da Canção Gaúcha

O tradicional festival de música nativista acontece de 6 a 8 de novembro, no Parque de Exposições Juventino Corrêa de Moura, junto à 25ª Mostra do Canto Campeiro. Na sexta-feira, o show principal é de Hermanos Guedes, e o fandango de encerramento fica com o Grupo Manotaço. No sábado, sobe ao palco Cristiano Quevedo, seguido do baile com o Grupo Alma Gaudéria. No domingo, a grande final reúne dez músicas, com show do Quarteto Coração de Potro e entrega dos troféus. Ingressos antecipados, passaportes e camarotes estão à venda na Casa de Cultura Gisele Bueno Pinto, das 8h às 13h30min.

Ronda Alta | 1ª Rústica Caminhos da Ronda

No dia 6 de novembro, a Praça Mose Míssio (Rua 15 de Novembro, 635) é o ponto de largada da 1ª Rústica Caminhos da Ronda. A corrida kids começa às 18h, e a corrida adulta de 5 km e a caminhada de 5 km, às 19h45min. As inscrições são limitadas a 350 participantes e podem ser feitas até 2 de novembro, ou enquanto houver vagas, em www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas. A prova adulta custa R$ 55, e a kids é gratuita. A organização é da Prefeitura e do Sesc Carazinho, que atende pelo telefone (54) 3331-2523.

Gravataí | Sandra Sá no Teatro Sesc

Também no domingo, às 20h, a cantora Sandra Sá se apresenta no Teatro Sesc Gravataí (Anápio Gomes, 1241), pelo Circuito Sesc de Música. O show, concebido e dirigido pela própria artista, percorre a MPB e o funk e reúne sucessos como "Retratos e Canções", "Vale Tudo", "Joga Fora", "Bye Bye Tristeza" e "Olhos Coloridos". Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados em www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais. Informações pelo telefone (51) 3376-6900.