Passo Fundo terá nova edição do Café com Emprego em novembro

A prefeitura de Passo Fundo prepara mais uma edição do Café com Emprego, iniciativa que aproxima empresas e trabalhadores e facilita o acesso ao mercado de trabalho. O evento será realizado no dia 10 de novembro, das 8h às 14h, no Clube Comercial, localizado na avenida Brasil Oeste, 373, no Centro, com mais de mil vagas de emprego disponíveis.
A ação busca reunir, em um único espaço, empresas com necessidades de contratação e candidatos interessados no primeiro emprego, na recolocação profissional ou em novas oportunidades de carreira.
Um dos principais diferenciais do Café com Emprego é permitir que os candidatos tenham contato com diversas empresas no mesmo local, sem precisar se deslocar individualmente até cada estabelecimento para procurar vagas ou entregar currículos. A iniciativa torna a busca por trabalho mais prática, reduz os gastos com transporte e otimiza o tempo dos participantes.
O Café com Emprego já viabilizou mais de 1,2 mil contratações formais em suas edições anteriores, conforme o histórico divulgado pela Prefeitura. Os resultados reforçam a importância da iniciativa para aproximar a oferta e a procura por mão de obra no município.
Os interessados podem participar mesmo sem currículo pronto. A equipe da organização estará disponível durante o evento para auxiliar na elaboração dos currículos. No entanto, quem já levar o documento impresso poderá agilizar o atendimento.
A prefeitura de Passo Fundo prepara mais uma edição do Café com Emprego, iniciativa que aproxima empresas e trabalhadores e facilita o acesso ao mercado de trabalho. O evento será realizado no dia 10 de novembro, das 8h às 14h, no Clube Comercial, localizado na avenida Brasil Oeste, 373, no Centro, com mais de mil vagas de emprego disponíveis.
A ação busca reunir, em um único espaço, empresas com necessidades de contratação e candidatos interessados no primeiro emprego, na recolocação profissional ou em novas oportunidades de carreira.
Um dos principais diferenciais do Café com Emprego é permitir que os candidatos tenham contato com diversas empresas no mesmo local, sem precisar se deslocar individualmente até cada estabelecimento para procurar vagas ou entregar currículos. A iniciativa torna a busca por trabalho mais prática, reduz os gastos com transporte e otimiza o tempo dos participantes.
O Café com Emprego já viabilizou mais de 1,2 mil contratações formais em suas edições anteriores, conforme o histórico divulgado pela Prefeitura. Os resultados reforçam a importância da iniciativa para aproximar a oferta e a procura por mão de obra no município.
Os interessados podem participar mesmo sem currículo pronto. A equipe da organização estará disponível durante o evento para auxiliar na elaboração dos currículos. No entanto, quem já levar o documento impresso poderá agilizar o atendimento.