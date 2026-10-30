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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 00:30

Prefeito de Antônio Prado viaja à Itália para agendas na região do Vêneto

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Jornal Cidades
Em seu primeiro dia de atividades na Itália, onde desembarcou nesta semana, o prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle Molle, conheceu um centro de coleta de lixo e reciclagem no município de Este, na região do Vêneto. O objetivo da visita às instalações da Sesa foi buscar ideias para modernizar a gestão de resíduos sólidos no município. A empresa opera um dos sistemas industriais e tecnológicos mais avançados da Europa no setor de reciclagem e economia circular.
Durante a visita, o prefeito acompanhou de perto os processos de tratamento e reciclagem do lixo. O grande destaque da imersão foi a tecnologia europeia que permite transformar resíduos orgânicos em novos e valiosos recursos para o município, como composto agrícola, energia limpa e biometano. A visita foi publicada no jornal Il Mattino di Padova.
A intenção da prefeitura é estudar o modelo italiano para avaliar a viabilidade de aplicar soluções semelhantes em Antônio Prado. “O aperfeiçoamento da nossa coleta e destinação de resíduos é um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Conhecer um modelo de sucesso em operação nos dá a base necessária para projetar o futuro ambiental de Antônio Prado”, destacou o prefeito.
Dalle Molle foi recebido pelo prefeito de Este, Matteo Pajola. A cidade da Serra Gaúcha foi formada por imigrantes italianos e mantém viva a língua e as tradições vênetas de seus fundadores – conexão fortalecida pelo acordo de cidades-irmãs (gemellaggio) com a vizinha Monselice.
Em seu primeiro dia de atividades na Itália, onde desembarcou nesta semana, o prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle Molle, conheceu um centro de coleta de lixo e reciclagem no município de Este, na região do Vêneto. O objetivo da visita às instalações da Sesa foi buscar ideias para modernizar a gestão de resíduos sólidos no município. A empresa opera um dos sistemas industriais e tecnológicos mais avançados da Europa no setor de reciclagem e economia circular.
Durante a visita, o prefeito acompanhou de perto os processos de tratamento e reciclagem do lixo. O grande destaque da imersão foi a tecnologia europeia que permite transformar resíduos orgânicos em novos e valiosos recursos para o município, como composto agrícola, energia limpa e biometano. A visita foi publicada no jornal Il Mattino di Padova.
A intenção da prefeitura é estudar o modelo italiano para avaliar a viabilidade de aplicar soluções semelhantes em Antônio Prado. “O aperfeiçoamento da nossa coleta e destinação de resíduos é um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Conhecer um modelo de sucesso em operação nos dá a base necessária para projetar o futuro ambiental de Antônio Prado”, destacou o prefeito.
Dalle Molle foi recebido pelo prefeito de Este, Matteo Pajola. A cidade da Serra Gaúcha foi formada por imigrantes italianos e mantém viva a língua e as tradições vênetas de seus fundadores – conexão fortalecida pelo acordo de cidades-irmãs (gemellaggio) com a vizinha Monselice.

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