Prefeito de Antônio Prado viaja à Itália para agendas na região do Vêneto

Durante a visita, o prefeito acompanhou de perto os processos de tratamento e reciclagem do lixo. O grande destaque da imersão foi a tecnologia europeia que permite transformar resíduos orgânicos em novos e valiosos recursos para o município, como composto agrícola, energia limpa e biometano. A visita foi publicada no jornal Il Mattino di Padova.
A intenção da prefeitura é estudar o modelo italiano para avaliar a viabilidade de aplicar soluções semelhantes em Antônio Prado. “O aperfeiçoamento da nossa coleta e destinação de resíduos é um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Conhecer um modelo de sucesso em operação nos dá a base necessária para projetar o futuro ambiental de Antônio Prado”, destacou o prefeito.
Dalle Molle foi recebido pelo prefeito de Este, Matteo Pajola. A cidade da Serra Gaúcha foi formada por imigrantes italianos e mantém viva a língua e as tradições vênetas de seus fundadores – conexão fortalecida pelo acordo de cidades-irmãs (gemellaggio) com a vizinha Monselice.