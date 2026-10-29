Produtores investem R$ 10 milhões na avicultura em Três Passos

Três propriedades rurais, cerca de R$ 10 milhões em investimentos e 190 mil aves a mais na capacidade de alojamento. Os números mostram a força da avicultura em Três Passos e a confiança dos produtores no crescimento da atividade. Os produtores rurais Erhardt Araldo Hepp, Juliana Eckert e Laércio Eckert estão investindo na ampliação de seus empreendimentos, modernizando estruturas e aumentando a capacidade de produção.
Para contribuir com essa expansão, a prefeitura de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura , destinará mais de R$ 500 mil em incentivos financeiros e serviços de horas-máquina, que auxiliarão nos trabalhos de terraplanagem necessários à implantação e ampliação dos aviários. O apoio segue os critérios estabelecidos em lei que regulamenta a concessão de incentivos financeiros e serviços de máquinas para a construção e ampliação de aviários.
Para o produtor Erhardt Araldo Hepp, a ampliação representa mais um passo na consolidação da atividade e no crescimento da propriedade rural. “Estamos investindo porque acreditamos na atividade e no potencial da avicultura. É um investimento que exige planejamento, trabalho e dedicação. O apoio da Prefeitura, com os incentivos e os serviços de horas-máquina, ajuda a viabilizar esse crescimento e nos dá melhores condições para continuar investindo e aumentando a produção”, afirma Erhardt.
Por trás dos números, estão famílias que trabalham, planejam e investem no campo. Quando o produtor amplia sua atividade, os resultados podem ir além da porteira, movimentando fornecedores, serviços e outros setores ligados à produção.
Três propriedades rurais, cerca de R$ 10 milhões em investimentos e 190 mil aves a mais na capacidade de alojamento. Os números mostram a força da avicultura em Três Passos e a confiança dos produtores no crescimento da atividade. Os produtores rurais Erhardt Araldo Hepp, Juliana Eckert e Laércio Eckert estão investindo na ampliação de seus empreendimentos, modernizando estruturas e aumentando a capacidade de produção.
Para contribuir com essa expansão, a prefeitura de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura , destinará mais de R$ 500 mil em incentivos financeiros e serviços de horas-máquina, que auxiliarão nos trabalhos de terraplanagem necessários à implantação e ampliação dos aviários. O apoio segue os critérios estabelecidos em lei que regulamenta a concessão de incentivos financeiros e serviços de máquinas para a construção e ampliação de aviários.
Para o produtor Erhardt Araldo Hepp, a ampliação representa mais um passo na consolidação da atividade e no crescimento da propriedade rural. “Estamos investindo porque acreditamos na atividade e no potencial da avicultura. É um investimento que exige planejamento, trabalho e dedicação. O apoio da Prefeitura, com os incentivos e os serviços de horas-máquina, ajuda a viabilizar esse crescimento e nos dá melhores condições para continuar investindo e aumentando a produção”, afirma Erhardt.
Por trás dos números, estão famílias que trabalham, planejam e investem no campo. Quando o produtor amplia sua atividade, os resultados podem ir além da porteira, movimentando fornecedores, serviços e outros setores ligados à produção.