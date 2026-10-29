Lajeado cria site para apresentar oportunidades com a iniciativa privada

A prefeitura de Lajeado lançou um site exclusivo para o programa Lajeado Parcerias, iniciativa que busca aproximar o poder público e a iniciativa privada para desenvolver projetos de interesse no município. A plataforma reúne informações sobre o programa, as regras, oportunidades de investimento e orienta empresas e interessados sobre como participar. O site tem como objetivo ampliar a divulgação do Lajeado Parcerias.
O site funciona como um ambiente de conexão entre a administração municipal, empresas e demais agentes interessados em contribuir com o desenvolvimento de Lajeado. A ferramenta sugere oportunidades em áreas como turismo, gastronomia, lazer, urbanismo, espaços públicos, tecnologia e inovação.
Entre as oportunidades apresentadas estão propostas de qualificação de espaços públicos, como os parques Histórico, Ney Santos Arruda e Professor Theobaldo Dick. Também são apresentadas iniciativas relacionadas ao mobiliário urbano, à adoção de praças e à modernização da iluminação pública e dos serviços digitais.
O site reúne ainda informações sobre o funcionamento do programa, as etapas de estruturação das parcerias e os procedimentos para manifestação de interesse. Com o Lajeado Parcerias, a prefeitura busca ampliar a capacidade de realização do município, aproximando as demandas do poder público da experiência, do conhecimento técnico, da tecnologia e da capacidade de investimento do setor privado. A proposta é criar condições para desenvolver projetos que contribuam com a qualificação dos espaços e serviços públicos e com o desenvolvimento econômico e social da cidade.
A prefeitura de Lajeado lançou um site exclusivo para o programa Lajeado Parcerias, iniciativa que busca aproximar o poder público e a iniciativa privada para desenvolver projetos de interesse no município. A plataforma reúne informações sobre o programa, as regras, oportunidades de investimento e orienta empresas e interessados sobre como participar. O site tem como objetivo ampliar a divulgação do Lajeado Parcerias.
O site funciona como um ambiente de conexão entre a administração municipal, empresas e demais agentes interessados em contribuir com o desenvolvimento de Lajeado. A ferramenta sugere oportunidades em áreas como turismo, gastronomia, lazer, urbanismo, espaços públicos, tecnologia e inovação.
Entre as oportunidades apresentadas estão propostas de qualificação de espaços públicos, como os parques Histórico, Ney Santos Arruda e Professor Theobaldo Dick. Também são apresentadas iniciativas relacionadas ao mobiliário urbano, à adoção de praças e à modernização da iluminação pública e dos serviços digitais.
O site reúne ainda informações sobre o funcionamento do programa, as etapas de estruturação das parcerias e os procedimentos para manifestação de interesse. Com o Lajeado Parcerias, a prefeitura busca ampliar a capacidade de realização do município, aproximando as demandas do poder público da experiência, do conhecimento técnico, da tecnologia e da capacidade de investimento do setor privado. A proposta é criar condições para desenvolver projetos que contribuam com a qualificação dos espaços e serviços públicos e com o desenvolvimento econômico e social da cidade.