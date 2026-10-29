Canoas inicia a construção de duas novas casas de bombas

A prefeitura de Canoas realizou nesta semana a assinatura da Ordem de Início de Serviço (OIS) para a construção das Casas de Bombas 9 e 10. O ato ocorreu no Dique do Mato Grande e contou com a presença do prefeito Airton Souza, do vice-prefeito Rodrigo Busato, de autoridades municipais e representantes da comunidade. O investimento previsto é de R$ 75 milhões, com recursos do governo federal, por meio do Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (FIRECE).



As novas estruturas terão a função de retirar a água acumulada na área atendida pelo Pôlder Mato Grande, ampliando a capacidade de drenagem e reforçando a segurança dos moradores diante de eventos climáticos extremos. O sistema será integrado ao Dique Araçá e a outras intervenções previstas para a região, fortalecendo a infraestrutura de proteção contra enchentes no município.



O prefeito Airton Souza ressaltou a importância da assinatura para a segurança da população e o compromisso da administração municipal com a reconstrução da cidade. "Hoje é uma data muito importante para Canoas. Nossa cidade precisa de segurança, e esse é o nosso compromisso como governo. Agradecemos à Câmara Municipal e a todos que trabalham para que essas obras avancem e tragam mais tranquilidade às famílias", afirmou.



A secretária-adjunta de Projetos e Captação de Recursos, Jerusa Mattos, enfatizou o trabalho desenvolvido para viabilizar os investimentos. "Foi um ano e meio de trabalho intenso na captação de recursos, com muito esforço e dedicação das equipes envolvidas. Este é um momento importante, que representa o resultado de um trabalho conjunto para garantir mais segurança à população", explicou.



Representando a comunidade do Mato Grande, Rodrigo Finkler comemorou o avanço das obras e o atendimento às reivindicações dos moradores. "É uma obra histórica que marca uma nova era para o Mato Grande. Sou um dos primeiros moradores do bairro e sei o quanto a comunidade está contente. A Prefeitura ouviu nossas demandas e está dando o retorno que tanto esperávamos", ressaltou.



A construção das Casas de Bombas 9 e 10 integra o conjunto de ações de recuperação e fortalecimento do sistema de proteção contra cheias de Canoas, após os impactos das enchentes de 2024. A iniciativa busca ampliar a segurança, proporcionar mais tranquilidade aos moradores e melhorar a capacidade de resposta do município diante de novos eventos climáticos.