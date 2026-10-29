Ação restaura ecossistema de butiá-da-praia em Torres

Uma equipe do Instituto Curicaca, em parceria com a equipe do Laboratório de Tecnologia de Sementes da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), realizou ação inédita no Rio Grande do Sul: a restauração ecológica, com plantio de mudas da espécie butiá-da-praia (Butia catarinenses), em área de quatro hectares do Parque Estadual de Itapeva, em Torres. A ação também teve o apoio da empresa Farm Rio, através do projeto “Mil árvores por dia”.
A parceria com o Laboratório de Tecnologia de Sementes da Seapi foi essencial para dominar a técnica de quebra da dormência da semente. Na natureza, uma semente pode levar até três anos para germinar. No laboratório, simulando temperatura, umidade e tempo de exposição adequados, o processo levou algumas semanas.
A equipe do Curicaca participou de todas as fases, como coleta de sementes, preparo no laboratório, repicagem e apoio no viveiro. As mudas, plantadas agora, começaram a ser preparadas no verão de 2022. Em 2023 foram repicadas, isto é, foi feita a transferência das plantas germinadas para os sacos com substrato, e desde então permaneceram no viveiro. Por três anos se desenvolveram e fortificaram para alcançarem cerca de 60 centímetros e poderem sobreviver no ambiente natural onde foram plantadas, no Parque Estadual de Itapeva, em Torres.
“As ações de doações de mudas e o plantio de butiazeiros no estado estão previstas no projeto que desenvolvemos na Seapi, mas o sucesso desse resultado só foi alcançado graças à parceria com a equipe do Instituto Curicaca, que participou ativamente de todas as etapas do processo de multiplicação da espécie”, explica o pesquisador da Seapi, Gilson Schlindwein.
A redução dos butiazais de Butia catarinensis no Litoral Norte, impulsionada pelo avanço urbano e agrícola, fez com que a espécie integrasse a Lista de Espécies Ameaçadas do Rio Grande do Sul (2014) na categoria criticamente em perigo de extinção. “Ações de restauração ecológica como esta, no Parque de Torres, fazem valer a pena todo o esforço empenhado ao longo desses 20 anos de pesquisa com os butiazeiros presentes no Estado”, destaca Gilson.
Uma equipe do Instituto Curicaca, em parceria com a equipe do Laboratório de Tecnologia de Sementes da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), realizou ação inédita no Rio Grande do Sul: a restauração ecológica, com plantio de mudas da espécie butiá-da-praia (Butia catarinenses), em área de quatro hectares do Parque Estadual de Itapeva, em Torres. A ação também teve o apoio da empresa Farm Rio, através do projeto “Mil árvores por dia”.
A parceria com o Laboratório de Tecnologia de Sementes da Seapi foi essencial para dominar a técnica de quebra da dormência da semente. Na natureza, uma semente pode levar até três anos para germinar. No laboratório, simulando temperatura, umidade e tempo de exposição adequados, o processo levou algumas semanas.
A equipe do Curicaca participou de todas as fases, como coleta de sementes, preparo no laboratório, repicagem e apoio no viveiro. As mudas, plantadas agora, começaram a ser preparadas no verão de 2022. Em 2023 foram repicadas, isto é, foi feita a transferência das plantas germinadas para os sacos com substrato, e desde então permaneceram no viveiro. Por três anos se desenvolveram e fortificaram para alcançarem cerca de 60 centímetros e poderem sobreviver no ambiente natural onde foram plantadas, no Parque Estadual de Itapeva, em Torres.
“As ações de doações de mudas e o plantio de butiazeiros no estado estão previstas no projeto que desenvolvemos na Seapi, mas o sucesso desse resultado só foi alcançado graças à parceria com a equipe do Instituto Curicaca, que participou ativamente de todas as etapas do processo de multiplicação da espécie”, explica o pesquisador da Seapi, Gilson Schlindwein.
A redução dos butiazais de Butia catarinensis no Litoral Norte, impulsionada pelo avanço urbano e agrícola, fez com que a espécie integrasse a Lista de Espécies Ameaçadas do Rio Grande do Sul (2014) na categoria criticamente em perigo de extinção. “Ações de restauração ecológica como esta, no Parque de Torres, fazem valer a pena todo o esforço empenhado ao longo desses 20 anos de pesquisa com os butiazeiros presentes no Estado”, destaca Gilson.