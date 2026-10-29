Empresa de Gramado vai entregar pelúcias para recém-nascidos

Os primeiros 100 bebês que nascerem no quarto temático viabilizado pela Criamigos, com diversos parceiros, no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado , receberão uma pelúcia da marca, um ecossistema voltado ao lazer e entretenimento de famílias, ao completarem três anos. A iniciativa faz parte dos desdobramentos do projeto que transformou um dos quartos da maternidade da instituição de saúde e que avançou também para a capacitação de seus profissionais.
Mais de 40 integrantes da equipe hospitalar, entre recepcionistas, técnicos e enfermeiros, participaram do treinamento proporcionado pela Criamigos, realizado em duas turmas, entre os dias 19 e 23 de outubro. A atividade dá continuidade à proposta da marca de levar ao hospital não apenas referências visuais de seu universo lúdico, mas também conceitos de atendimento e hospitalidade presentes na cultura do ecossistema.
“Em uma maternidade, cada família chega com suas próprias expectativas para um dos momentos mais importantes de suas vidas. A forma de receber essas pessoas merece atenção e compartilhar nossos conhecimentos com a equipe do hospital é uma maneira de contribuir para esse cuidado, respeitando as particularidades do trabalho em saúde”, reforça a também sócia-proprietária da Criamigos, Natiele Krassmann.
O quarto reformado na maternidade do Hospital Arcanjo São Miguel foi entregue em setembro. Tem aproximadamente 21 m² e recebeu investimento estimado em R$ 70 mil, investidos por empresas privadas. O espaço pode ser utilizado por pacientes do SUS, de convênios e particulares durante o pré-parto, o parto e o pós-parto.
Os primeiros 100 bebês que nascerem no quarto temático viabilizado pela Criamigos, com diversos parceiros, no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado , receberão uma pelúcia da marca, um ecossistema voltado ao lazer e entretenimento de famílias, ao completarem três anos. A iniciativa faz parte dos desdobramentos do projeto que transformou um dos quartos da maternidade da instituição de saúde e que avançou também para a capacitação de seus profissionais.
Mais de 40 integrantes da equipe hospitalar, entre recepcionistas, técnicos e enfermeiros, participaram do treinamento proporcionado pela Criamigos, realizado em duas turmas, entre os dias 19 e 23 de outubro. A atividade dá continuidade à proposta da marca de levar ao hospital não apenas referências visuais de seu universo lúdico, mas também conceitos de atendimento e hospitalidade presentes na cultura do ecossistema.
“Em uma maternidade, cada família chega com suas próprias expectativas para um dos momentos mais importantes de suas vidas. A forma de receber essas pessoas merece atenção e compartilhar nossos conhecimentos com a equipe do hospital é uma maneira de contribuir para esse cuidado, respeitando as particularidades do trabalho em saúde”, reforça a também sócia-proprietária da Criamigos, Natiele Krassmann.
O quarto reformado na maternidade do Hospital Arcanjo São Miguel foi entregue em setembro. Tem aproximadamente 21 m² e recebeu investimento estimado em R$ 70 mil, investidos por empresas privadas. O espaço pode ser utilizado por pacientes do SUS, de convênios e particulares durante o pré-parto, o parto e o pós-parto.