Dom Pedrito recebe R$ 549 mil para a recuperação de estradas

O valor, repassado pela Defesa Civil estadual, já está disponível na conta da prefeitura e será destinado à recuperação de mais de 41 quilômetros de estradas do interior, contemplando trechos de localidades que sofreram danos significativos em decorrência das chuvas.
A recuperação dessas vias é fundamental para garantir melhores condições de trafegabilidade, especialmente para o transporte escolar, acesso a serviços de saúde, deslocamento dos moradores e escoamento da produção agropecuária. As atividades foram diretamente impactadas pelas condições das estradas.