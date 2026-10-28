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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 00:30

Dom Pedrito recebe R$ 549 mil para a recuperação de estradas

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Jornal Cidades
Após os fortes temporais que atingiram Dom Pedrito, com acumulados superiores a 300 milímetros de chuva, ventos intensos e queda de granizo, o município da região da Campanha foi contemplado com um repasse de R$ 549 mil para a recuperação de estradas vicinais danificadas pelos eventos climáticos. O recurso será destiando após a decretação de situação de emergência, em 25 de agosto, em razão dos prejuízos provocados pelas condições climáticas.
O valor, repassado pela Defesa Civil estadual, já está disponível na conta da prefeitura e será destinado à recuperação de mais de 41 quilômetros de estradas do interior, contemplando trechos de localidades que sofreram danos significativos em decorrência das chuvas.
A recuperação dessas vias é fundamental para garantir melhores condições de trafegabilidade, especialmente para o transporte escolar, acesso a serviços de saúde, deslocamento dos moradores e escoamento da produção agropecuária. As atividades foram diretamente impactadas pelas condições das estradas.
Após os fortes temporais que atingiram Dom Pedrito, com acumulados superiores a 300 milímetros de chuva, ventos intensos e queda de granizo, o município da região da Campanha foi contemplado com um repasse de R$ 549 mil para a recuperação de estradas vicinais danificadas pelos eventos climáticos. O recurso será destiando após a decretação de situação de emergência, em 25 de agosto, em razão dos prejuízos provocados pelas condições climáticas.
O valor, repassado pela Defesa Civil estadual, já está disponível na conta da prefeitura e será destinado à recuperação de mais de 41 quilômetros de estradas do interior, contemplando trechos de localidades que sofreram danos significativos em decorrência das chuvas.
A recuperação dessas vias é fundamental para garantir melhores condições de trafegabilidade, especialmente para o transporte escolar, acesso a serviços de saúde, deslocamento dos moradores e escoamento da produção agropecuária. As atividades foram diretamente impactadas pelas condições das estradas.

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