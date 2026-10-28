Evento com chancela da NASA vai acontecer em Lajeado

A Univates recebe, pela segunda vez consecutiva, mais uma edição do NASA Space Apps Challenge, a ser realizado nos dias 14 e 15 de novembro, nas dependências do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari - Tecnovates, no campus da universidade. O hackathon reúne participantes de diferentes áreas para desenvolver soluções para desafios relacionados ao espaço, à Terra e à sociedade, utilizando dados abertos da NASA e de agências espaciais parceiras.
A participação é gratuita. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia do evento. Espera-se mais de 150 participantes na edição de 2026.
Para Gabriel Wadenphul, vencedor da edição de 2025, a participação no evento foi enriquecedora e lhe mostrou o quão importante é o trabalho em equipe e uma boa organização de planejamento. “O tema do nosso desafio era bem abrangente, então nosso grupo precisou de muito trabalho em equipe, organização, foco e compreensão das necessidades propostas. Foi um esforço coletivo que valeu muito a pena, para todos os envolvidos”.
O trabalho da equipe de Gabriel utilizou dados públicos da NASA sobre condições climáticas e qualidade do ar para desenvolver uma nova solução utilizando a tecnologia. Conforme relato do participante, a equipe construiu o protótipo de um aplicativo que utiliza esses dados da NASA para monitorar condições climáticas e ambientais de acordo com a necessidade específica de cada usuário, como agricultores e pessoas com deficiência.
Com a proposta, a equipe teve o projeto indicado para a etapa global, ampliando a visibilidade da solução desenvolvida. “Participar desse desafio enriqueceu muito meu portfólio acadêmico, além do aprendizado de novas habilidades técnicas. Os jurados são geralmente empresários e pessoas de relevância no meio acadêmico, o que traz visibilidade ao participante. Consegui novas oportunidades profissionais após a participação no desafio”, relata.
Para quem deseja participar pela primeira vez do projeto, Gabriel reforça a importância de aproveitar a oportunidade, independentemente de formação ou nível acadêmico. “Nossa trajetória como estudantes passa rápido, e precisamos extrair o melhor dela”, disse.