Novo sistema de videomonitoramento começa a operar em Esteio

O sistema de videomonitoramento de Esteio passou por um projeto de modernização. O novo Centro de Controle e Monitoramento (Cecom) reúne investimentos em tecnologia e infraestrutura, ampliando a capacidade de monitoramento urbano e oferecendo melhores condições de trabalho aos agentes da Guarda Municipal, que podem acompanhar imagens de quase 290 câmeras instaladas em toda a cidade. Outros 28 dispositivos do sistema de cercamento eletrônico do governo do Estado, que passa por processo de qualificação, também serão inseridos no sistema.

Com a implantação de novos equipamentos e sistemas de gerenciamento, Esteio fortalece o uso da tecnologia como ferramenta de apoio à prevenção e ao enfrentamento da criminalidade, contribuindo para a proteção da comunidade. A nova estrutura conta com nove telas de videowall de última geração e um sistema integrado de gerenciamento, possibilitando o acompanhamento de 290 câmeras em tempo integral, além de recursos para consulta de informações relacionadas a veículos e pessoas, acompanhamento de ocorrências e viaturas em serviço e monitoramento das condições climáticas.



A implantação da nova Sala de Videomonitoramento foi viabilizada por meio de investimentos públicos e de parceria com a iniciativa privada. Por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Marcel van Hattem, foram aplicados R$ 61,7 mil na aquisição dos monitores de última geração. Outros R$ 15 mil foram destinados ao software de controle e gerenciamento do sistema. O projeto também contou com R$ 140 mil em investimentos da parceria privada com a empresa Securi, destinados à infraestrutura do espaço, incluindo pintura, mobiliário sob medida, painel de instalação, adequações elétricas, divisórias e projeto arquitetônico.



Em sua fala, o prefeito Felipe Costella enfatizou que o projeto é fruto do esforço conjunto entre o Poder Executivo e o Legislativo municipal e que a modernização se soma a um conjunto de melhorias implementadas na Segurança Pública ao longo dos anos, como aquisição de equipamentos, viaturas e melhorias operacionais, conquistadas com apoio de vereadores que buscam emendas com deputados federais e senadores.