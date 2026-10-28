Novo sistema de videomonitoramento começa a operar em Esteio

A implantação da nova Sala de Videomonitoramento foi viabilizada por meio de investimentos públicos e de parceria com a iniciativa privada. Por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Marcel van Hattem, foram aplicados R$ 61,7 mil na aquisição dos monitores de última geração. Outros R$ 15 mil foram destinados ao software de controle e gerenciamento do sistema. O projeto também contou com R$ 140 mil em investimentos da parceria privada com a empresa Securi, destinados à infraestrutura do espaço, incluindo pintura, mobiliário sob medida, painel de instalação, adequações elétricas, divisórias e projeto arquitetônico.
Em sua fala, o prefeito Felipe Costella enfatizou que o projeto é fruto do esforço conjunto entre o Poder Executivo e o Legislativo municipal e que a modernização se soma a um conjunto de melhorias implementadas na Segurança Pública ao longo dos anos, como aquisição de equipamentos, viaturas e melhorias operacionais, conquistadas com apoio de vereadores que buscam emendas com deputados federais e senadores.