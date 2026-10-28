Sicredi inicia construção de nova sede de R$ 40 milhões em Rolante

A cidade de Rolante deu início, na terça-feira (27), a um empreendimento que pretende transformar uma área às margens da ERS-239 em um novo ponto de encontro para a população. A Sicredi Caminho das Águas realizou o ato simbólico que marcou o começo das obras da nova sede de sua Superintendência Regional, no km 70 da rodovia, no mesmo terreno da Usina Centenária.
Além da estrutura administrativa, o projeto contempla um parque urbano com espaços de lazer e integração com a natureza. O investimento deve chegar a R$ 40 milhões.
Com quase 60 mil metros quadrados, o terreno será aproveitado para oferecer diferentes opções de uso à população. O projeto inclui Bosque Cooperativo, trilhas contemplativas, praça do chimarrão, capela, áreas esportivas, playgrounds e locais de descanso próximos ao açude. Também estão previstos estacionamento com cobertura de placas solares, praça das bandeiras e um memorial com cápsula do tempo, destinado à preservação de registros para as próximas gerações.
A concepção arquitetônica integra os ambientes de trabalho às áreas externas, valorizando a paisagem e permitindo que a estrutura administrativa compartilhe o espaço com atividades comunitárias. O diretor executivo da Sicredi Caminho das Águas, Tiago Rocha, explicou que a proposta é oferecer à cidade um parque urbano acessível, com áreas abertas à população.
Um dos momentos marcantes da cerimônia foi o movimento simbólico de terra, realizado por representantes de dez grupos ligados à cooperativa e à comunidade. Cada pá recebeu um significado relacionado às diferentes contribuições para a realização do empreendimento, valorizando a participação de pessoas, gerações e setores da sociedade.
A cidade de Rolante deu início, na terça-feira (27), a um empreendimento que pretende transformar uma área às margens da ERS-239 em um novo ponto de encontro para a população. A Sicredi Caminho das Águas realizou o ato simbólico que marcou o começo das obras da nova sede de sua Superintendência Regional, no km 70 da rodovia, no mesmo terreno da Usina Centenária.
Além da estrutura administrativa, o projeto contempla um parque urbano com espaços de lazer e integração com a natureza. O investimento deve chegar a R$ 40 milhões.
Com quase 60 mil metros quadrados, o terreno será aproveitado para oferecer diferentes opções de uso à população. O projeto inclui Bosque Cooperativo, trilhas contemplativas, praça do chimarrão, capela, áreas esportivas, playgrounds e locais de descanso próximos ao açude. Também estão previstos estacionamento com cobertura de placas solares, praça das bandeiras e um memorial com cápsula do tempo, destinado à preservação de registros para as próximas gerações.
A concepção arquitetônica integra os ambientes de trabalho às áreas externas, valorizando a paisagem e permitindo que a estrutura administrativa compartilhe o espaço com atividades comunitárias. O diretor executivo da Sicredi Caminho das Águas, Tiago Rocha, explicou que a proposta é oferecer à cidade um parque urbano acessível, com áreas abertas à população.
Um dos momentos marcantes da cerimônia foi o movimento simbólico de terra, realizado por representantes de dez grupos ligados à cooperativa e à comunidade. Cada pá recebeu um significado relacionado às diferentes contribuições para a realização do empreendimento, valorizando a participação de pessoas, gerações e setores da sociedade.