Osório inicia obra de duplicação no trecho da ERS-030

A prefeitura de Osório realiza, na quinta-feira (29), às 10h, a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a duplicação da ERS-030, no bairro Laranjeiras. O ato será realizado nas margens da própria rodovia, na altura do número 255, e marca o início da obra de infraestrutura viária no município. O investimento será de R$ 12.3 milhões, entre recursos municipais e estaduais.
A duplicação do trecho da ERS-030 será de 1,5 quilômetro, e vai contemplar os serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, implantação de ciclovia, iluminação pública, construção de canteiro central com paisagismo e equipamentos urbanos, execução de passeios públicos e implantação de sinalização viária horizontal e vertical, no trecho compreendido entre o entroncamento e a Escola Municipal de Ensino Fundamental 16 de dezembro.
A duplicação tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população, proporcionando melhor circulação na rodovia, contribuindo para a mobilidade e a segurança de motoristas e demais usuários. A intervenção também busca acompanhar o crescimento de Osório e atender às necessidades de deslocamento da população. A cerimônia é promovida pela Prefeitura de Osório, por meio da secretaria municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, e representa um avanço nas ações voltadas à qualificação da infraestrutura viária do município.