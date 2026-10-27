Saque Calamidade do FGTS é liberado a moradores de Canela

Após a prefeitura de Canela declarar situação de calamidade pública devido às chuvas de granizo que atingiram a cidade no final de agosto, o município foi habilitado para que os trabalhadores com residências atingidas possam solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) junto à Caixa Econômica Federal. O pedido deve ser feito até o dia 30 de novembro deste ano, conforme as regras da instituição bancária, diretamente pelo aplicativo FGTS.
Conforme os critérios estabelecidos pela Caixa, para solicitar o Saque Calamidade, o trabalhador precisa possuir saldo disponível em conta vinculada do FGTS e ter a residência registrada no município como atingida pela catástrofe climática. O valor do saque fica limitado a R$ 6.220,00 por conta.
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil destaca que a habilitação de Canela para disponibilizar o benefício não significa liberação automática do recurso aos atingidos. Cada trabalhador nessa situação precisa realizar a solicitação, que está sujeita à análise e à validação dos requisitos pelo banco.
A prefeitura de Canela orienta os trabalhadores com residências afetadas pelo granizo a não deixarem o pedido para os últimos dias, além de utilizarem os canais oficiais disponibilizados pela Caixa para consultar as condições e acompanhar a solicitação.
Quando for realizar o procedimento diretamente no aplicativo do FGTS, o trabalhador deve ter em mãos: documento de identificação (RG, CNH, Carteira de Trabalho, etc) e CPF, além de comprovante de residência em seu nome, conforme as exigências da Caixa.
Após a prefeitura de Canela declarar situação de calamidade pública devido às chuvas de granizo que atingiram a cidade no final de agosto, o município foi habilitado para que os trabalhadores com residências atingidas possam solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) junto à Caixa Econômica Federal. O pedido deve ser feito até o dia 30 de novembro deste ano, conforme as regras da instituição bancária, diretamente pelo aplicativo FGTS.
Conforme os critérios estabelecidos pela Caixa, para solicitar o Saque Calamidade, o trabalhador precisa possuir saldo disponível em conta vinculada do FGTS e ter a residência registrada no município como atingida pela catástrofe climática. O valor do saque fica limitado a R$ 6.220,00 por conta.
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil destaca que a habilitação de Canela para disponibilizar o benefício não significa liberação automática do recurso aos atingidos. Cada trabalhador nessa situação precisa realizar a solicitação, que está sujeita à análise e à validação dos requisitos pelo banco.
A prefeitura de Canela orienta os trabalhadores com residências afetadas pelo granizo a não deixarem o pedido para os últimos dias, além de utilizarem os canais oficiais disponibilizados pela Caixa para consultar as condições e acompanhar a solicitação.
Quando for realizar o procedimento diretamente no aplicativo do FGTS, o trabalhador deve ter em mãos: documento de identificação (RG, CNH, Carteira de Trabalho, etc) e CPF, além de comprovante de residência em seu nome, conforme as exigências da Caixa.